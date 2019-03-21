輔仁大學MGEM三邊雙聯創業管理碩士10週年　屢獲世界排名殊榮

▲輔仁大學聯合美國及西班牙三校共辦MGEM碩士學程，一次取得三校共頒管理碩士學位。（圖／翻攝自輔仁大學MGEM官網）

生活中心／綜合報導

台灣大學教育普及率高並致力與國際接軌，教育品質也屢在國際評比間名列前茅，其中像是輔仁大學聯合美國與西班牙巴塞隆納共同開設MGEM，只要在其中一所學校完成學業，即可獲得三校共頒的管理碩士學位，成為最國際化的創業管理課程，自2008年開辦以來，10年間在全球5大洲30多個國家培育出上百位傑出校友，並在多項世界大學排名評比中屢獲世界排名殊榮。

輔仁大學管理學院三邊雙聯創業管理碩士(Master of Entrepreneurial Management Program，簡稱MGEM)由台灣(台北)輔仁大學、美國舊金山大學USF、與西班牙(巴塞隆納)拉孟大學IQS共同開設，近期為歡慶歐亞美三校合作的MGEM十年辦學有成，同時慶祝MGEM在多項世界大學排名評比名列前茅—包括2019泰晤士高等教育 (THE)世界大學排行榜最佳管理碩士第8名；2019 QS世界大學排行榜最佳管理碩士47名；2018英國金融時報(Financial Times)全球最佳管理碩士44名等。

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MGEM十週年歡慶活動第一站於去年12/11於西班牙巴塞隆那的米拉之家舉行，3/23則由輔仁大學統籌第二站，來自世界各地超過20個國家近百位的校友將先於台北101觀景俯瞰台北市區美景，晚上在台新金控大樓餐敘，第三站則預計在今年8月由舊金山大學主辦最終站，三校聯合輪流主辦同樂活動，充分活絡國際學術交流並增進校友情誼。