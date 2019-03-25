從超遜的配件搖身成為潮貨　蘋果如何扭轉消費者對AirPods的觀感？

▲曾幾何時，AirPods從受人嘲諷的產品搖身一變成為時髦配件。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

蘋果上周在官網上釋出了第二代無線耳機AirPods，頓時成為熱門話題之一。回顧AirPods在2016年首次亮相，當時譏笑的音量大過於讚賞，嘲諷的主題大多圍繞著外型及售價，曾幾何時，AirPods逐漸演變成「潮貨」，究竟蘋果是如何扭轉消費者對AirPods的觀感？

MarketWatch報導，耶魯大學二年級學生Lindsay Jost曾對AirPods的外觀相當反感，「戴上AirPods的模樣很滑稽，就像左右耳都插著棉花棒。」不過去年秋天，她在丟失了她的Beats頭戴式耳機後，選擇購入AirPods，「我喜歡它簡單的設計及易用性」，雖然Jost也承認AirPods仍有缺點，如它在健身房容易掉，且充電麻煩，但確實不像過去那般排斥AirPods。

Jost對AirPods從厭惡到捨得花錢購入的過程，與許多消費者面對一項新奇產品的心路歷程類似。專家指出，學習時間、持續接觸、相對較高的產品品質，以及早期採用者的口碑，這4大因素有助於協助扭轉民眾觀感。

天風國際證券分析師郭明錤去年指出，AirPods是蘋果歷來最受歡迎的配件，從Google Trends的分析也可發現，隨著時間推移，AirPods的熱度持續上升，特別是近幾個月來。郭明錤看好AirPods的大眾魅力，並估計AirPods去年出貨量約2800萬副，遠高於前年的1400萬副至1600萬副，隨著無線充電盒的推出，預計到了2021年，AirPods的出貨量將躍增至1.1萬副。

AirPods於2016年推出時備受嘲笑也引發不少質疑，很多人擔心這個比拇指還小的昂貴設備容易丟失，更多人則認為戴著它看起來相當愚蠢。不過隨著時序推進，AirPods如今已成為一種「潮」的象徵，MarketWatch指出，其中最大的因素是受到社群媒體上流傳的「迷因」（meme）推動，逐漸讓AirPods成為千禧世代的身分地位表徵。

另外，對產品的熟悉也是消費者對AirPods好感度漸升的因素之一。持續及重複的曝光也使消費者逐漸習慣AirPods的存在，使該產品看起來就跟iPhone一樣正常，使用它的人愈多，它看起來就愈不奇怪。受同儕、家人、售貨員，乃至於廣告、科技部落格、報章雜誌報導的影響，也逐漸改變消費大眾對AirPods的看法。

雖然部分消費者仍無法接受AirPods，如今仍有不少網友在推特對AirPods發表負面評價，但這樣的評論看在果粉的眼裡卻不見得是一件壞事，因為配戴AirPods令他們看起來有種勇於挑戰世俗眼光、不在意他人想法的「酷勁」，而非一味追求蘋果產品的腦粉。