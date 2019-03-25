不僅影音串流　傳蘋果春季發表會也將推遊戲訂閱服務

▲有分析師認為，蘋果在今年的春季發表會中也將推遊戲訂閱服務。（圖／記者洪聖壹攝）

記者邱倢芯／綜合報導

就在上週三（20日）Google在今年的GDC（遊戲開發者大會）中，宣布推出基於雲端的遊戲平台Stadia；新聞熱度尚未退燒，就傳出26日凌晨將上場的蘋果春季發表會，也將推出iOS裝置限定的雲端遊戲訂閱服務，這似乎也意味著，這兩大科技龍頭公司，將在雲端遊戲市場中碰頭。

根據外國媒體商業內幕（Business Insider）引述Wedbush證券研究主管Daniel Ives的分析指出，隨著越來越多的遊戲轉向雲端和與串流媒體服務，科技公司都會紛紛轉向此一領域發展。

事實上，蘋果長期以來一直在努力鑽研遊戲市場，因此無論Google是否推出Stadia平台，都不是影響蘋果推出遊戲訂閱服務的關鍵；此外，蘋果未來會將發展重心放在遊戲、音樂、App Store軟體服務上，以抵消iPhone銷售放緩所帶來的影響。

目前外界一致認為，今年的春季發表會上將會推出影音串流與付費新聞訂閱兩種服務；「我們樂觀地認為蘋果將會以影音串流服務作為接下來雲端遊戲服務的基礎。」Ives認為，如果蘋果推出自己的遊戲服務，它可能在未來三年內吸引數千萬用戶，而Google搶先蘋果推出雲端遊戲服務平台，不過就只是「先發制人」的策略罷了。