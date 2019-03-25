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iPhone SE 2、訂閱服務有望現身！蘋果發表會「Show Time」凌晨登場

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▲▼蘋果發表會直播。（圖／翻攝Twitter）

▲蘋果春季發表會將於台灣時間26日凌晨1點登場。（圖／翻攝Twitter）

科技中心／綜合報導

蘋果春季發表會將在美國時間25日上午10點（台灣時間26日凌晨1點）舉行，主題還訂為「It’s show time」，在這「show time」之前，蘋果還罕見地主動放出風聲，在官網上率先亮相iPad Air、iPad mini、AirPods 2、及新款iMac等，如今更有眼尖的網友發現，iPhone SE 2可能也位列其中，將在此次的春季發表會一同亮相。《ETtoday新聞雲》今晚也將於《ETtoday科技雲》臉書粉絲團進行全程直播，敬請鎖定。

iPhone SE自2016年3月發表後，就因其尺寸較小、價格實惠而受到用戶喜愛，但iPhone SE上市至今已經許久未進行更新，雖然有關iPhone SE 2的傳聞甚囂塵上，但卻總是雷聲大雨點小；此次春季發表會前，有眼尖的網友發現，知名手機保護殼廠商官網已有「iPhone SE 2」保護殼專頁，阿里巴巴平台甚至還出現了iPhone SE 2購買介面，明確地標示出Face ID瀏海距離，明示iPhone SE 2可能就會出現在此次的發表會。

▲▼iPhone SE 2保護殼。（圖／翻攝自CASETIFY網站）

▲知名廠商已經出現iPhone SE 2手機保護殼專頁。（圖／翻攝自CASETIFY網站）

除了iPhone SE 2、AirPods 2、iPad、iMac等硬體備受關注外，外媒推測，此次發表會「軟體」部分也將會是一大亮點，預測蘋果將推出影音串流、付費新聞訂閱服務；綜合外電報導皆指出，此次蘋果發表會將以「服務」為主，傳聞中的「Apple News」將有可能問世，屆時用戶可月繳9.99美元（約台幣300元），無限閱讀《華爾街日報》、《華盛頓郵報》、《紐約時報》等媒體赴費內容，但具體合作的新聞媒體有哪些，目前仍是未知數。

而影音串流服務方面，用戶亦可月繳9.99美元，訂閱HBO、Showtime（美國的付費有線電視網）、Starz的電視影集，此外，外界也盛傳蘋果有多項自製節目正在進行中，甚至有些已經開拍，雖然此次發表會蘋果極有可能介紹這項服務，但離正式上線恐怕還需要幾個月的時間。

另一方面，根據《商業內幕》（Business Insider）引述Wedbush證券研究主管Daniel Ives的分析指出，蘋果對於雲端遊戲訂閱服務也有相當的興趣，推測蘋果將會以影音串流服務作為接下來雲端遊戲服務的基礎，將推出iOS裝置限定的雲端遊戲訂閱服務，意味著未來蘋果可能將在遊戲市場與Google碰頭。

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關鍵字：蘋果,發表會,iPhone SE 2,AirPods,訂閱服務

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