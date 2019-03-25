影／強烈支持「九二共識」！　韓國瑜首會劉結一「真人面前不說假話」

記者蔡浩祥、吳奕靖／深圳報導

高雄市長韓國瑜下午於深圳西麗麒麟山莊，會見國台辦主任劉結一，兩人除握手寒暄，韓一句「May we speaking English?」開場，讓現場氣氛輕鬆不少。劉表示，韓市長不辭勞苦前來，取得豐碩成果，給高雄鄉親紮紮實實的利益、實惠，是「兩岸一家親」的具體體現；韓則重申強烈支持「九二共識」，還跟劉強調「真人面前不說假話」。

▲高雄市長韓國瑜會見國台辦主任劉結一。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜、劉結一兩人初次會見，媒體拍攝時，韓國瑜先示意劉結一「向右看」，劉結一先是回聲好，隨後也說「左邊」。兩人同場亮相，也為韓國瑜本次赴陸行，迎來最高潮。

雙方坐定後，劉結一先是表達歡迎韓國瑜一行前來之意，肯定韓不辭辛勞前來，取得了豐碩成果，這些成果給予高雄鄉親紮紮實實的利益、實惠，使他們的勞動成果、智慧血汗能透過兩岸同胞，轉化成更美好的生活。

劉結一指出，「這是兩岸一家親具體體現」，也是兩岸融合發展、共同發展的生活寫照，期盼這些成果展現出兩岸儘早實現打造共同市場、共享祖國大陸發展的機遇，給台灣同胞帶來巨大好處、巨大發展空間。

▲麒麟山莊。（圖／記者吳奕靖、蔡浩祥攝）

他強調，我們會繼續貫徹以人民為中心的理念，為廣大台灣同胞做好事，推出更多惠台利民措施；今年初，中共總書記習近平在告台灣同胞書40周年發表的重要講話，為兩岸關係指明方向，堅決反對台獨，推動兩岸關係朝正確方向邁進。

韓國瑜致詞時，先是感謝劉結一幫助、照顧、輔導百萬以上台商在大陸辛苦努力工作，強調這次目標很清楚，就是多交朋友、做生意，留下好的情感交流。

他坦言，人的心都是肉做的，都是情感的動物，從香港、澳門再到深圳，每個朋友都是這樣的想法，2008年選舉時，大聲疾呼強烈支持「九二共識」，確定有了「九二共識」，兩岸和平交流、往來才能夠很順暢。

韓國瑜還說，今天見到劉主任，真人面前不說假話，「我一直堅持『九二共識』，這很重要」，兩岸和諧、順暢從心來交往，希望大家都能做好朋友。