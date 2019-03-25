網購iPhone7「福利品變拼裝機」　消基會：應立即送原廠檢測

▲張小姐網購手機卻買到「拼裝機」，怒而向消基會投訴。（圖／記者陳玉攝，下同）



記者陳玉／台中報導

台中張小姐去年1月間在知名網路商城購買iPhone7「福利品」手機，使用後出現螢幕凸起、電池過熱問題，送回原廠維修時被告知「整支手機都是拼裝的」，憤而向消基會投訴；消基會表示，業者包裝賣拼裝機，已涉詐欺，廠商和經銷商都需要負起損害賠償責任，而供應商25日也同意退費，但對福利品為何變成拼裝機，不願說明。

張小姐表示，去年1月在知名網路商城看見iPhone7 128G售價為1萬6400元，網頁說明該手機為福利品，又為「整新品」、「整修品」，商品來源多是經退換貨整新的商品、因活動或宣傳而開封的機器、各通路過期庫存商品、賣場展場的展示機。因當時iPhone7 128G市價約2萬5500元，張小姐認為價格優惠，又是知名網路商城有保障，因此下標購買。

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▲iPhone7原廠手機（左）和拼裝機（右）放在一起比較，顏色明顯不同。



未料，張小姐購買不到1年，手機螢幕凸起、電池過熱等問題將手機送回原廠檢修，卻被告知整支手機都是拼裝的、外殼非原廠、螺絲不合用脫落等問題，張小姐認為既然是拼裝機，業者應退費，但業者說「消費者購買已近1年無法退費」，只能補助電池維修服務，讓張小姐不滿，向消基會投訴。

消基會指出，該購物平台及供貨商涉及違反「公平交易法」第21條「事業不得在商品或廣告上，或以其他使公眾得知之方法，對於與商品相關而足以影響交易決定之事項，為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵」，及民法第92條「因被詐欺或被脅迫而為意思表示者，表意人得撤銷其意思表示」。

而供應商25日已同意退費給張小姐，但面對媒體致電詢問「為何福利品會變成拼裝機」，供應商則說不清楚、不方便，不願再多說明。

消基會中區分會前主委唐真真也呼籲，消費者若網購iPhone手機，可花300元送原廠檢測是否為福利品或整新品，除確保手機零件確實為原廠製造，也能保障自身權益。