維持售價一致　特斯拉下月將調漲庫存汽車售價

▲自4月1日午夜(即4月2日凌晨)起,特斯拉全球庫存汽車將漲價約3%。(圖/路透社)

財經中心/綜合報導

特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)稍早前在推特發文指出,特斯拉全球所有庫存汽車將於下個月開始漲價3%,使其價格與官網售價保持一致。

Please note prices on all Tesla inventory cars worldwide rise by ~3% on April 1