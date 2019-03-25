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維持售價一致　特斯拉下月將調漲庫存汽車售價

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特斯拉2018年第三季北美熱銷7萬輛　賣得比三芒星賓士還多（圖／路透社）

▲自4月1日午夜（即4月2日凌晨）起，特斯拉全球庫存汽車將漲價約3%。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）稍早前在推特發文指出，特斯拉全球所有庫存汽車將於下個月開始漲價3%，使其價格與官網售價保持一致。

馬斯克推文指出，自4月1日午夜（即4月2日凌晨）起，特斯拉全球庫存汽車將漲價約3%，不過他隨後也補充說明，這並不影響特斯拉官網訂購價格，這波調漲僅為使庫存汽車售價與官網價格保持一致，因為現有庫存汽車價格較官網標價稍低。

特斯拉曾於今年2月底對外宣布計畫關閉全球多家實體店面，反映成本下降，所有電動車售價將下調6%，怎知這項消息公開僅2周，就有了180度的大反轉。特斯拉於3月中旬時宣布，原先「關閉絕大部分實體店」的計畫變更為止關閉約半數商店，也因為僅關閉半數店面，成本減幅不如預期，因此絕大部分車款售價將於3月18日後上調3%，不過調漲範圍不包括售價3.5萬美元的Model 3。

有網友在馬斯克推文下方留言指出，這些連續的價格調漲是只有特斯拉才會這麼做，還是特斯拉是我們唯一關注的汽車製造商？馬斯克本人親自回覆表示：「所有汽車公司都會不斷調整價格，但沒有人關心」。也有網友留言詢問，為何特斯拉在歐洲這麼貴，馬斯克則回應指出，原因出在進口關稅、增值稅及運輸成本。

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關鍵字：特斯拉,漲價,電動車

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