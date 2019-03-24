百萬特斯拉被女兒當畫布塗鴉　網友戰翻：該寵還是該罰？

▲ 充滿塗鴉的豪華轎車，吸引不少路人上前拍照。（圖／翻攝微博／Vista看天下 ）

大陸中心／綜合報導

能夠開著價值幾百萬的豪華轎車上路，是許多人認為特別帥氣的一件事。最近在北京朝陽區，就有一輛白色轎車吸引了路人的目光，不過它的吸睛之處並不是車型有多新，也不是外觀造型有多酷炫，而是因為它的車門被畫滿了各種可愛的卡通塗鴉，在一排「單調」的車輛中，顯得格外突出。

根據《每日頭條》報導，17日在朝陽區的藍色港灣停車場中，有許多經過的民眾紛紛來到一台轎車旁拍照。只見這一輛價值不斐的白色特斯拉（Tesla）汽車，車頭、車尾看起來還相當新，不過車門卻畫滿了粉色大象、河馬等卡通塗鴉。

▲ 特斯拉汽車車門被畫滿大象、河馬等塗鴉，相當引人注目。（圖／翻攝微博／Vista看天下 ）

圍觀的路人表示，在一排停放的車輛中，這輛車因為有著充滿童心的塗鴉，看起來特別突兀，覺得既新奇又有趣才會停下拍照，「而且認真一看，其實塗鴉的人物都很可愛，坦白說畫的蠻好看的。」

這輛特斯拉的車主隨後發文解釋，這幅作品是自己女兒的傑作。就讀幼兒園的她平常就喜歡畫畫，最近剛好愛上動畫片《緹娜托尼》，對裡面的主角緹娜和托尼念念不忘，「當天她突然說想在車上畫畫，原本我不同意，但一轉眼的工夫閨女就創作上了，索性就讓她畫完自己最喜歡的大象、河馬了，就連他媽媽留在車上的口紅，都被她都用上了，為塗鴉添加了顏色。」

▲ 車主透露，這些塗鴉是女兒的作品，畫的是自己喜歡的卡通人物。（圖／翻攝微博／Vista看天下、秒拍 ）

對此，網友表示，「有錢任性」、「孩子，叔叔的自行車給你畫，隨便畫不收錢」。不過網友看法兩極，最大的爭論聚焦在「是寵是罰」，一部分認為這位父親態度淡定，既沒有責罵孩子，反而大方開上街頭炫耀，讓孩子盡情發展自己的天分，相當開明。但也有人認為，沒有及時糾正孩子錯誤的行為，這樣有些過度溺愛了。

▼ 為了塗色，女兒連媽媽 留在車上的口紅都用上了 。（圖／翻攝微博／Vista看天下、秒拍 ）