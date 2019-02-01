阿公是遊民父母都身障　5歲小遊民喊「阿嬤，我想上學」

▲阿公是遊民父母都身障，桃園社會局關心「5歲小遊民」。(圖／社會局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市一名5歲女童，父母親為身心障礙者，阿公、大伯都是遊民，經委由彭姓阿嬤代為照顧，平日和阿嬤一起走路做資源回收，路上看見娃娃車經過，都會一直喊「阿嬤，我想上學」，經桃園區玉山里長何漢威訪查發現，市府社會局1日前往進行實地家訪，提供關懷訪視並結合社會資源以幫助渡過難關。

社會局社會工作科科長蔡惠娟指出，該局社工至女童家訪視後，已安排協助就讀公立幼兒園外，另提供愛心年菜物資一份、衣服物資、大潤發禮卷1,500元、民間善款5,000元，讓彭姓阿嬤在過年期間無虞，後續社工將持續了解，所使用善款償還房租及運用情形、並追蹤女童就讀公立幼兒園進度及居住穩定情形。

▲▼社會局提供關懷訪視並結合社會資源，幫助彭姓阿嬤渡過難關。（圖／社會局提供）



社會局指出，5歲女童的父母親為身心障礙者，為桃園市列冊低收入戶，領有身心障礙、兒少生活扶助及租屋補助約為2萬餘元，目前社工服務中。由於女童父母因特殊原因，將女童託給毫無血緣的彭姓阿嬤照顧，阿嬤除女童父母每月固定提供部份經費外，亦領有身心障礙生活扶助及租屋補助，共7仟餘元。

而女童與阿嬤2人目前於八德區租屋，彭姓阿嬤為了增加收入，每天會帶著女童，在桃園、八德一代撿資源回收變賣。不過，因為女童有明亮的雙眼，卻常被臉頰上的灰泥、一頭油膩髮絲覆蓋，雙手指縫中卡著黑垢，又彭姓阿嬤偶而也會帶她前往公園看望當遊民的阿公、大伯，因此有了「小遊民」稱號。