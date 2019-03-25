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川普25日正式簽法令「承認戈蘭高地主權」！以色列外長證實

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▲▼ 美國總統川普（Donald Trump）、以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國總統川普與以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

以色列外交部長卡茲（Israel Katz）在24日表示，美國總統川普將於25日於白宮會面以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）時，簽署一項承認以色列擁有戈蘭高地（Golan Heights）主權的法令。若此舉真的達成，等於打破國際間50幾年來的共識。

卡茲在推特上宣布這項消息，他還表示，「美國和以色列的關係比過去更加親密」。川普在21突然表示，是時候該承認以色列擁有戈蘭高地主權了，「戈蘭高地對以色列和地區穩定，具有至關重要的戰略價值及安全重要性」，引起國際間譁然，包含英國、法國和歐盟等國家都表達抗議。

以色列在1967年、第3次中東戰爭（六日戰爭）期間，從敘利亞手中奪下戈蘭高地，1981年通過了《戈蘭高地法》，單方面宣佈對該地區擁有主權。不過，國際上從未承認這項舉動，因此川普若是真的簽署法案，等於打破了50多年來的國際共識。

敘利亞外交官員的聲明指出，美國對於敘利亞被佔領的戈蘭高地立場，是公然蔑視與違反國際決議，特別是聯合國安理會1981年第497號決議，拒絕承認以色列政府擁有戈蘭高地主權，以色列法律、管轄權、和行政機構在戈蘭高地完全無效，並在國際上沒有法律效力。

以色列總理納坦雅胡上任之後一直尋求華府的支持，外媒分析，由於以色列將在4月9日舉辦選舉，川普的舉動等於送給納坦雅胡一份競選厚禮。在2017年，川普政權承認耶路薩冷是以色列首都，也引起討論，並受到郭個中東國家譴責。

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關鍵字：以色列,戈蘭高地,戈蘭高地主權,川普,北美要聞

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