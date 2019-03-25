花2.4萬叫Uber接送17歲蹺家少女　他囚禁性虐3天嗆：妳欠我的

▲布朗誘騙蹺家少女，還把人囚禁在家中3天。（圖／翻攝自推特）

國際中心／綜合報導

美國佛羅里達州25歲男子布朗透過Instagram認識一名17歲少女，兩人在網路上聊了3個月，相當投緣，他自掏腰包花了800美元（約2.4萬元新台幣）叫Uber將人送到家裡，再囚禁虐待長達3天，還嗆聲「這是妳欠我的」。少女先假裝配合，等到布朗熟睡後才趕忙逃脫並報警。

綜合美媒報導，受害少女指控，原先在Instagram交流時，布朗聲稱自己才19歲，而且是一名網紅，兩人聊了3個月都沒有什麼異狀，後來對方邀請她到家裡玩，還主動幫忙叫了Uber，把她從德州一路載到佛羅里達州的城市阿勃卡（Apopka），高達800美元的昂貴車資都是由對方支付。

▲布朗支付800美元的高額車資，叫Uber把少女「直送」到自己家門口。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

但布朗前來應門時，少女馬上警覺眼前的人根本不只19歲，要求回家卻被囚禁起來，還挨嗆「這是妳欠我的」，當天晚上隨即遭到性侵，還受到性虐待長達3天，她害怕反抗會受到更多傷害，於是先假裝配合，等到對方放下戒心熟睡後才找機會逃出，並打電話向母親求救。

不過，布朗看到警方找上門時相當冷靜，他辯稱，自己和少女只是普通朋友，知道對方蹺家沒有地方可以去，才會好心提供住宿，兩人沒有發生過性關係，也不知道對方未滿18歲。由於整起事件還有許多疑點尚未釐清，詳細的事發過程仍有待當地警方進一步調查。