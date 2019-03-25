躲過佛州校園槍擊卻背創傷「不敢進教室」！19歲女大生內疚輕生





▲佛州槍擊倖存女學生自殺。（圖／翻攝自gofundme）

記者錢玉紘／綜合報導

美國佛州女大生艾羅（Sydney Aiello）去年2月逃過了讓17人喪命的帕克蘭（Parkland）校園槍擊案，但作為倖存者活下來，在她心中造成極大的陰影，甚至高中畢業之後也不敢去大學上課。她在本月17日選擇自殺，結束了19年的短暫生命。

綜合外媒報導，艾羅的母親卡拉（Cara）表示，自從校園槍擊案發生之後，愛羅就一直對於倖存者的身分感到愧疚，近期現在傷心的情緒內，更被診斷出了創傷後壓力症候群（PTSD），甚至從高中畢業進入大學後也不想去上課，因為她很害怕待在教室裡面。

艾羅在上周17日選擇自殺結束生命，並在22日舉辦葬禮。她在高中時是啦啦隊的一員，和罹難者之一波拉克（Meadow Pollack）是很好的朋友，槍擊案發生後一個月從高中畢業，進入佛羅里達大西洋大學就讀。一名高中的歷史老師形容，艾羅是個友善、健談，並永遠掛著微笑的孩子。

波拉克的哥哥也在推特上表達慰問，他提到，「今日再度有一名美麗的年輕人餘波克蘭被埋葬，這真的是讓人痛心疾首的事情，整個社區又再度經歷一場悲劇，請替愛羅和她的家人祈禱，安息吧，也請照顧好我妹妹」。

2018年2月14日，19歲的校友克魯茲（Nikolas Jacob Cruz）手持AR-15步槍，闖進道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）的一棟建築物內掃射，最後造成14名學生和3名老師死亡。艾羅當天也在學校裡，不過當下並不在事發的建築物內。

▼佛州校園槍擊案後，在全美引發大規模的抗議行動，呼籲槍枝管制。（圖／達志影像／美聯社）