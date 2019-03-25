「錢櫃牛肉麵」圈粉汶萊女孩！返鄉10天超想念：回台要天天吃　網推：懂吃

▲「雙寶紅燒牛肉麵」是錢櫃十大熱銷餐點排行榜冠軍。（圖／記者黃士原攝）

生活中心／綜合報導

一名女網友在台灣住了10年，搬回汶萊10天就非常想念台灣，尤其對「錢櫃牛肉麵」念念不忘，思念的程度還讓她發誓回來台灣後，天天都要吃。錢櫃牛肉麵死忠粉絲很多，許多臉書網友紛紛在貼文底下留言，「錢櫃真的好吃」、「我也超愛錢櫃牛肉麵」 、「懂吃」。

台灣人去KTV不只為了唱歌，還為了品嚐裡面的餐點，而「雙寶紅燒牛肉麵」好吃的程度不但榮獲錢櫃十大熱銷餐點第一名，就連日前傳出好樂迪即將與錢櫃合併的消息，也讓網友擔心「會不會吃不到牛肉麵了」，受歡迎的程度可見一斑。

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▲眾多網友都是錢櫃牛肉麵的粉絲。（圖／記者黃士原攝）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」分享，日前因為某些因素得搬回汶萊，離開居住10年之久的台灣，儘管才回到家鄉10天而已，就讓她非常想念台灣了，「我非常非常非常愛台灣」。「尤其是錢櫃牛肉麵」，原PO說，原本不吃牛肉的人，吃了錢櫃的牛肉麵後，「覺得自己白活了好多年」。

齒頰留香的牛肉麵讓原PO發誓，回台灣要天天吃，至於現在吃不到，只好「請大家幫我多吃一些吧」。原PO好奇，還有誰也愛吃錢櫃牛肉麵，看到網友踴躍留言才知道，原來有那麼多人也愛吃。

早就是粉絲的眾網友說，「錢櫃牛肉麵堪稱一絕」、「原來汶萊美女也愛吃」、「回來吧」、「真的超爆好吃」、「錢櫃牛肉麵、水餃、排骨飯都是懂吃的人會點的」、「一進包廂就點」、「說真的，不去唱歌可以去吃牛肉麵嗎」、「我也最愛錢櫃牛肉麵」、「懂吃」。

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▼超愛台灣的汶萊女孩很想念錢櫃牛肉麵。（圖／翻攝臉書爆廢公社公開版）