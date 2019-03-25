翻轉教育／發展公私立學校　陸力拚人人「有園上、上得起」

▲大陸今年訂下目標「發展公平而有質量的教育」。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／專題報導

大陸國務院總理李克強在2019年政府工作報告中提到，官方將挹注1兆人民幣（約新台幣4.57兆），發展「更加公平更有質量的教育」。學者分析，和去年的「發展公平而有質量的教育」相比，今年官方的教育政策更有針對性，像是加強職業教育和針對學前教育等。

大陸教育部職業技術教育中心研究所副所長曾天山在接受《中國教育報》採訪時提到，今年的政府工作報告和實施《中國教育現代化2035》的第一年，格外令人關注。以去年的工作報告為例，集中在提高保障和改善民生中談教育，側重普通教育。

但今年分別在「多管齊下穩定和擴大就業」中單列職業教育、在「加快發展社會事業，更好保障和改善民生」中談其他教育，顯示更加全面認識教育的作用。他認為，報告定調了職業教育與普通教育同屬教育事業，不同類型，地位並重，而且與經濟發展和民生福祉相關。

曾天山表示，今年工作報告的「針對性」也相當明顯，像是對就業問題突出加強職業教育；「多渠道擴大學前教育供給」讓學前教育的民間經營者吃了定心丸；而「明確堅持教育投入優先保障4%目標不動搖」則免除外界對於經濟下行影響教育經費投入的疑慮。

大陸教育部教育發展研究中心副主任汪明也有類似看法，他表示，工作報告提到「發展更加公平更有質量的教育」，顯示官方認定推動基礎教育發展是重中之重。

報告提到，「多渠道擴大學前教育供給，無論是公辦還是民辦園，只要符合安全標準、收費合理、家長放心，政府都要支持」，汪明認為，這是官方下定決心要發揮好政府和市場兩個方面的作用，透過「多渠道擴大供給」，一面大力發展公立學校，一面鼓勵支持更多的私立學校提供普惠性服務，讓下一代「有園上」、「上得起」。

▲甘肅廣河縣希望小學。（圖／記者曾俊豪攝）