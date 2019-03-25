翻轉教育／李克強政府工作報告　今年投入4.5兆拚教育

▲大陸今年政府教育支出編列1兆人民幣（約台幣4.5兆）預算。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／專題報導

大陸2019年全國兩會15日落幕，國務院總理李克強在今年的政府工作報告中提到，要「發展更加公平更有質量的教育」，而《新華網》日前公佈的數據中，兩會期間的熱門話題也以「教育公平」位居榜首，關注度佔9.17%，顯示教育議題深受大陸民眾關注。

《光明網》報導，李克強在工作報告中確定，今年中央財政教育支出將超過1兆人民幣（約台幣4.5兆），同時宣布要持續抓好義務教育教師工資待遇落實、多渠道擴大學前教育供給、高職院校今年大規模擴招100萬人、推進高中階段教育普及、做好高校（台稱：大專院校）畢業生等重點群體就業工作、懲戒學術不端力戒浮躁之風等目標和措施。

報導指出，工作報告中涉及「教育」的篇幅是「史上最長」，而且有「位置提前」、「多處出現」的特色；不僅在傳統的社會民生部分出現，也在促進就業中顯現，觸及科技人才培養、扶貧攻堅、精神文化、嬰幼兒托育服務等眾多相關領域。

其中，對於發展「職業教育」，雖然過去幾年的工作報告中都有涉及，但篇幅卻都不大。比如，2016年提到「加快健全現代職業教育體系，分類推進中等職業教育免除學雜費。」；2017年為「加快發展現代職業教育。」；2018年則是「大力發展職業教育，支持和規範社會力量舉辦職業教育。」

然而，今年工作報告將職業教育放在工作任務第一條「多管齊下穩定和擴大就業」中單獨陳述，可視為是落實《國家職業教育改革實施方案》的實招，明確提出一系列改革舉措。此報告中關於職業教育的用字達到391個字，佔教育總篇幅44%以上。

報導分析，今年大陸官方宣布對職業教育的擴招，不僅針對性強，還覆蓋廣大青年學生和勞動人口，有利於增加教育消費，促進有效就業，是「拉動內需」、「帶動相關產業發展」的重要戰略舉措。

▲大陸國務院總理李克強 。（圖／記者曾俊豪攝）