太保福興宮主委呂明鍾邀社區民眾看《老大人》　重視老人關懷問題

▲太保福興宮呂明鍾主委(前排左二)藉由邀請社區民眾及長輩觀賞電影｢老大人｣，呼籲大家重視老人關懷問題。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

太保福興宮呂明鍾主委、同時也是桂林園開發公司董事長事業有成，長年贊助梅埔社區成立｢福興樂齡學堂｣，透過一週五天推動社區老人共餐及舉辦樂齡活動，讓社區老人家走出家中，參與群體生活，學會彼此關懷照顧。24日上午特別安排遊覽車至嘉年華電影院包場邀請社區長輩及兒子、孫子一起來看電影｢老大人｣，藉由電影希望讓老人家走出家門，也提醒子女平常忙於工作，也不要忘記關心問候自己的父母，更期待將關懷與價值傳遞給下一代，大家一起多關心老人照顧問題！

縣長翁章梁表示，感佩福興宮呂主委的樂心公益，也期待嘉義有更多熱心公益的善心人士ㄧ起投入社區活動，嘉義縣從今年度開始每個老人食堂補助人數從原來50人提高到100人，希望更多長輩能參加共食，更期待能讓老勢大在自己打拼一輩子的家鄉享有快樂、健康、尊嚴的晚年生活。

《老大人》電影簡介，2019年上映的親情類型的劇情片。原名為《老杯》。由小戽斗、喜翔、黃嘉千、曹晏豪、李友珊領銜主演。於2018年4月底殺青。故事題材是台灣電影中較為少見的老年情感與高齡生活，曾獲得105年優良劇本獎的《阿爸的西米囉》，敘述80多歲的老人金茂堅持住在鄉下，不願到城市與兒女生活，進而引發連串的風波。