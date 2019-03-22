一貫道虔誠信徒！男友媽堅持「全素婚禮」她超苦惱　網正反戰...1句話道破

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／綜合報導

一名準新娘最近準備步入禮堂，原本是幸福又充滿喜悅的事，但因男方母親要求舉辦「全素婚禮」，讓她陷入苦惱，不知該妥協還是堅持自己的立場。對此，許多有經驗的網友紛紛提出看法，而不少人直言，「素食事小，信教事大啊！」

「大家會接受結婚被要求辦全素婚禮嗎？」一名網友昨日在ptt問道，她表示，朋友最近準備要結婚，卻為了一事困擾，起因是男友媽信奉一貫道，於是要求婚禮要吃全素食，不然福報會減少。

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不過，小倆口本身都沒吃素，也不確定大部分賓客是否能接受，所以準新娘除了尷尬外，亦不知該怎麼辦才好。鄉民看完直說，「這樣也敢結？等小孩出生，準備被抓去道場吧」、「到底為什麼一定要聽老人的」、「這我一定不敢結，超可怕的婆婆」、「我大嫂娘家也是一貫道，她姐姐結婚的時候，她爸也是要求全素，不然就是不孝」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

對此，不少人建議，若真的無解，最好分開辦，這樣也不會造成遺憾，「不過你朋友最好好自為之，連喜宴都要求了日後準備被瘋狂洗腦吃素」、「辦兩場，一場肉肉趴，一場素食趴」、「分開辦就好啦，你家愛怎麼葷怎麼葷，他家要多素有多素」。

另外，對於全素婚禮，有吃過的網友紛紛留言分享看法，「有吃過全素的，真的不太習慣」、「之前吃過一次，食材都用很好，屌打葷食」、「吃過一場覺得還不錯，好吃就沒問題啊，哈哈」、「吃過，素宴也蠻好吃的」、「吃過一次，越吃越餓，沒有飽足感」。