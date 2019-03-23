蘆洲大陣仗！傳奇天道盟主「瘋濟公」24日公祭　警動員400人戒護

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天道盟創始發起人之一、綽號「瘋濟公」的第三任盟主蕭澤宏日前肺腺癌病逝，享壽69歲，預計24日下午2點在新北市蘆洲舉辦告別式。為此，蘆洲警方動員超過400名警力嚴陣以待，要求到場公祭的幫眾或各地要角「不動員、不串聯、不以幫派名義參加」，屆時也將逐一盤查到場人士，以防幫派份子乘隙滋事。

據了解，蕭澤宏因為台語諧音，被稱作「瘋濟公」，當年「一清專案」被掃入獄。1986年，他在獄中與其他角頭串聯組成天道盟，擔任「雲霄會」（組成天道盟的六個團體之一）創會會長。1990年6月假釋出獄後，他活耀於大台北地區，隨後在大安區成立「濟公會」，並於台北縣三重市（現新北市三重區）開設賭場維持收入。

▲天道盟第三任盟主「瘋濟公」蕭澤宏走了，享壽69歲。（圖／東森新聞，下同）

1996年8月，蕭澤宏到萬華角頭經營的紅花閣餐廳吃飯，期間因敬酒衝突，竟當街爆發槍戰，擊傷華山幫老大「神經明」的2名手下和2名路人，轟動一時，被執法單位列為治平對象。

2005年間，濟公會成為三重一帶勢力最大的幫派組織，有著創盟元老身分的蕭澤宏，在天道盟內部有支配全局的實力與聲望，之後在前盟主「圓仔花」鄭仁治推舉下，他被各方視為天道盟第三任盟主接班人。

2008年初，他正式接下天道盟第三任盟主，雖然2011年就交棒給現任盟主「庫洛」施萬浤，但外界仍認為實際擁有實力的仲裁者是蕭澤宏。

▲蕭澤宏病危時仍居中調停大小事，江湖地位舉足輕重。

今年1月，北投富商遭綁架押往淡水新市鎮，被逼簽上億元本票，最終幸運獲釋。有知情人士透露，當時本票需要人擔保，綁匪問富商要找誰幫忙處理？富商回「讓我打給濟公」，雙方因此通上電話，「濟公一口答應擔保以後，對方就立刻放人啊！」

除此之外，另一起毒品擄人案，也是靠濟公居中調停。知情人士指出，受害人是台北市很有名氣的老大，被桃園的人擄走，也是濟公出面擺平，「聽說是10來億元的毒品案件。」當時調查局查獲市值24億元的走私海洛因，黃姓角頭被懷疑通風報信遭擄，是蕭澤宏從中協調才脫身。

▲蘆洲捷運站旁出現大靈堂，占地廣闊、氣勢不凡。

今年2月7日，蕭澤宏肺腺癌病逝，但他病危時還介入調停北投富商綁架案，一句話讓富商獲釋，可見其江湖輩分之高。近日蘆洲捷運站、蘆洲路旁的空地為其搭起一座大靈堂，占地廣闊、氣勢非凡，外圍不僅停放多輛百萬豪車，還有各分會送來的罐頭塔。

為此，蘆洲警分局9日起加強監控靈堂周遭狀況，24小時不間斷派員盤查，甚至在22日晚間實施掃蕩。警方表示，公祭當天將架起監錄設備、空拍機，也會在現場設置多道攔檢點，對參加公祭人員進行攔查，並禁止幫派動員少年參加，或攜帶幫派組織標誌、旗幟物品進場。

由於公祭會場位在蘆洲區三民、中正路口，因此從三民路、長榮路口起至三民路、中正路口的南向車道（靠會場側）將封閉，改調撥對向往北車道雙向通行；公車、機車則不管制，只有小客車會視車流狀況進行管制分流，避免塞車。