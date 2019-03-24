駕駛搶快左轉撞飛女騎士「機車前半剩骨架」　警嘆：壞習慣

▲蔡男違規左轉撞上直行騎士，讓警大嘆：「用路人壞習慣」。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

記者陳玉／台中報導

24日早上8點多，蔡姓駕駛開車從台灣大道左轉沙鹿區正英路時，疑似左轉號誌還沒亮起前，就搶快左轉，與騎機車直行的張姓女騎士發生擦撞，張女當場彈飛倒地，造成其顱內出血、左腿骨折送醫急救，目前仍在手術中；警方表示，蔡男酒測值為零，初判為蔡男未待左轉號誌亮起就搶快左轉，才會撞上張女，讓警也不禁大嘆：「用路人壞習慣！」

▲張女機車遭撞後，前擋板散落一地、前半部只剩下骨架。

清水警分局梧棲交通小隊長吳振福表示，24日早上8點30分，72歲蔡男開車行駛台灣大道西向，準備左轉正英路時，未待左轉號誌燈亮起就起步，直撞騎乘在慢車道上的49歲張女，張女當場「人車分離」彈飛倒地，機車前擋板散落一地、前半部只剩下骨架；而張女顱內出血，左大腿、小腿和腳踝骨折，送往光田醫院急救，院方表示，張女到院時意識不清，目前仍在手術治療中。

警方表示，蔡男並無酒駕，他也向警坦承自己當時違規左轉搶快，將依道路交通管理處罰條例開罰900到1800元不等，另事後雙方若協調不成，蔡男可能會吃上過失傷害官司；據警方統計，108年元旦至今，台灣大道與正英路口發生共發生5件交通事故，全都因為是用路人不遵守交通號誌的「壞習慣」才釀禍，籲用路人行車不要貪快，以免造成憾事發生。