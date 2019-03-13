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【法治時報專訪王令麟 2】北監案一波三折　法院無理、荒謬，被告只有無奈

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▲▼東森購物OB表揚誓師大會,總裁王令麟。（圖／記者李毓康攝）

▲面對法院的態度，東森集團總裁王令麟只有無奈。（圖／記者李毓康攝）


記者吳銘峯／台北報導

東森集團總裁王令麟接受《法治時報》專訪，提到目前最困擾他的案件，就是遭檢方指控涉嫌台北監獄行賄案件。本案起訴至今4年，換了3位受命法官、3位審判長、5位公訴檢察官，更讓人不解的是，檢方起訴指控的罪名，根本就不存在！

報導指出，六年多前，也就是王令麟服刑日子到了聲請假釋即將出獄前，檢方突然發動猛烈的突襲，強力對監所展開偵辦獄政官員的「操守風紀」弊案清查。在這波行動中，多名獄政官員「中槍」涉案，人在牢中的王令麟，莫名其妙地再次捲入風暴。在這場獄政「風紀操守」整頓風暴中，王令麟涉及的罪行，依照起訴書（第13頁）所載，有好幾個罪行，確實令人看了相當忍俊不住或為之莞爾。

例如：王令麟文件夾使用過多，透過獄政官員輾轉交給秘書「回收」；這樣也算是「一條罪行」；還有，王令麟因為使用公共剃頭刀，會有皮膚過敏，想聲請獄中准許他使用「私人剃頭刀」，不使用時，交給管理員保管，要用再聲請，這樣也載明起訴事實，算是一條罪行。

還有，如果說依照規定，受刑人只能訂閱「一份」報紙屬實，王令麟竟然一口氣訂了「六份」報紙，而這樣也算是罪行的話，那麼好笑的是，多出來的「五份」報紙，檢察官卻沒有交待，這應該算是「五條罪」？還是「接續犯」或是「想像競合」，只能算「一條罪」就好了？事實上，「報紙每天一份」是從監獄外送入監獄內之報紙份數限制，受刑人在監獄內訂閱報紙根本沒有數量限制，檢方連這個規定都搞不清楚，無怪乎王令麟要嘆「欲加之罪，何患無辭？」人在牢中，無法自己行賄，檢方就認定他是透過代理人（秘書）行賄，問題是，秘書來辦理接見，與官員套交情，人情來往，在三節送水果禮品，這些社交活動的「基本禮數」，還需要老闆在獄中違法加以教導嗎？

▲▼王令麟接受法治時報專訪，王令麟，王總裁 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團總裁王令麟。（圖／記者徐文彬攝）

報導也提到，王令麟打了這麼多年官司，他的訴訟心得，簡直可以自己開一家事務所了，但是，這個「打點獄政」官員的起訴案，讓他個人完全為之傻眼，就算他是法律事務所的所長，他都不知道這種案子要如何打？因為，案子起訴到了台北地院至今，已經整整四年了，受命法官已經換了三位，審判長（庭長）也是一樣，換了三位，公訴檢察官更是嚇人，已經換了五位，幾乎是每次開庭，都要因為法院換人，整個案情全部重新來過一次審判程序。

報導也引用李敖曾經撰文批判獄政，謂病犯在牢裡就醫，都是「只換屁股，不換針頭」；王令麟「打點監所官員」的案子起訴之後，則是「只換官員，不換被告」；且五年來這個獄政風暴的案子，同案被告中有屬於公務人員，涉嫌的罪名更重，證據更多的，不用限制出境，王令麟，卻始終如一，法院堅持「限制出境」，不撤銷就是不撤銷。

王令麟，這位史上最努力奮鬥的「更生人企業家」，以他的企業以及財力證明，打官司都必須面對這麼多的荒謬與無理，則不難想像，一般小百姓在法院裡面，是要如何的相信司法？
 

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