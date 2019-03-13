【法治時報專訪王令麟 3】被仇富心態鎖定　企業家成檢方標靶

▲王令麟獨有的豁達，讓人印象深刻。（圖／記者徐文彬攝）

記者吳銘峯／台北報導

東森集團總裁王令麟接受《法治時報》專訪，提到他早在14年前，就被時任台北地檢署檢察長的黃世銘鎖定，讓他變成「敢大膽辦大案」的司法官「得分鑰匙」，或是他們辦案的重要「業績（績效）」，開啟王令麟的「官司宿命」！

報導指出，王令麟的第一個官司（台開購地案），是因赫赫有名的黃世銘而「揭開序幕」。當時，黃世銘是北檢檢察長，黃世銘指揮檢察官提出羈押王令麟的聲請，院方駁回，黃世銘憤而公開向法院「嗆聲」說，台北地院的法官，不敢收押有錢人。這番話，還一度點燃院檢之間的戰火。

報導寫到，黃世銘當檢察長，辦案一向喜歡「鎖定」政治人物或財團主，因為這樣媒體會注意，案子才能炒熱，黃世銘從在澎湖偵辦縣長高植澎開始，走的路子就是如此，完全沒變，一直持續到在特偵組監聽王金平，還發佈簡訊，暗示精彩可期，「切勿錯過」為止。

因此，王令麟在廿世紀時被黃世銘咬「第一口」之後，王令麟的「官司宿命」，就被定調了，他注定將是某些「敢大膽辦大案」的司法官之「得分鑰匙」；或者，是他們辦案的重要「業績（績效）」。只要有王令麟涉及的案子，不論院方或檢方，一律另眼看待，王令麟被友人打趣消遣，你的案子只要一立案，就會是先在卷宗上「加蓋印記」，強調此乃「重大社會矚目案件」。友人說的並不是「消遣」，而是事實。

雖然規定，法律之前，人人平等，但是，司法院的「卷宗作業」就是不平等，有的被告一開始，就會被特別加蓋印記（重大矚目案件），有的被告則想要求「加蓋印記」，法院都還會因為「原被告」的份量不夠而不同意。法院辦案，從「卷宗封面」的作業開始，就先決定以「大小眼」的不公平角度來看待案情。

▲王令麟在司法的經歷，讓許多企業家前來向他請益。（圖／記者徐文彬攝）



報導整理，第一個台開購地案，王令麟官司打了十四年，一審還被重判四年，打到最後，結果，查不到起訴指控的掏空台開的證據，就改弦易張，以違反商業會計法易科罰金，下台階了事。

第二個案子，則是因為整個家族都被查辦，他也跟著有事，起訴時，罪狀多達18罪，檢方具體求刑則是28年，打到最後確定入監執行3年10月。王令麟曾將定讞判決請一位台大知名的法學教授做評析，結論是判決有提再審的空間。王令麟也掙扎過，要不要再搏一搏，爭個清白？然而，他心裡也清楚，力霸案那麼大的事，總要有人出來承擔、平息社會的輿論，最後，他選擇將評析束之高閣，不再爭了。

就在第二個案子的「服刑」期間，他又被「關出了」第三個案子：被控行賄獄政官員，敗壞監所風紀。從104年被「限制出境」至今。

報導認為，王令麟充滿傳奇的人生歷練，造就他的獨特豁達。王令麟的入監經驗，有多位「大老闆級」的朋友開他玩笑，你乾脆開個「企業家服刑訓練班」。多位大企業老闆吃上官司，臨入監前，都會找上王令麟「諮商」。王令麟總是告訴他們，早去早回，獄中的人權，是受到憲法保障的，早點面對，早點解脫，在外面拖著不是辦法，遇到事情，正面迎接，才是最好的方法等等。甚至，連入監之後，日常生活用品該如何準備？親友如何會客？家人如何寄東西、在裡面如何看書寫字等等的規定，他都會一一提供「親身」經驗。

報導最後提到，王令麟憶及這些往事，笑笑表示，「司法」總是和「人民」想的不一樣，我尊重司法，週遭的人都這麼相信我，就是法院裡面的人，怎麼說都不肯相信我？

