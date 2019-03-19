自學製毒「才完成就燒光」　還沒賺錢警察先找上門

▲3人於聖誕節當天製作毒品後，等著隔天再丙酮清洗毒品時，卻意外在攪伴時引起火花，火勢延燒到2樓及3樓引起民眾注意通報119。（示意圖／取自Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

3名剛出獄的男子，因缺錢用再度打起歪主意拜師學起製毒，只是3人顯然技術不到家，毒品才剛製成卻再最後一步驟意外引起火災招來119上門，也讓3人被警方逮捕，並依公共危險罪及製造3級毒品罪嫌法辦。

郭、許、方3人出獄不久，因沒有正當職業缺錢花用，又想著繼續沉淪毒海，3人由上游「小胖」提供50萬元買各種製毒所需的藥劑及器材後就開始埋頭研究起如何製毒。3人認為研究的小有心得，準備「出師」大撈一筆，2017年12月間3人先購買了大批器材及化學藥劑到湖口租屋處，於聖誕節當天製作毒品後，等著隔天再丙酮清洗毒品時，卻意外在攪伴時引起火花，易燃的丙酮因此被快速點燃，火勢延燒到2樓及3樓，造成房子樓梯、牆面、浴廁燻黑及2樓牆面燻黑、龜裂及受燒剝落。

由於火勢甚大，燃燒的黑煙引起民眾注意通報119，屋內的製毒器材及化學藥劑也因此曝光。警方循線逮捕郭、許、方3人，並依公共危險罪及製造3級毒品罪嫌法辦。

檢警調查發現，「小胖」知道郭男出獄急於賺錢，於2017年6月教導郭男製作3級毒品原料「甲基甲基卡西酮」，小胖先出50萬做金主，再讓郭找來許、方一起在租屋處製毒，3人於聖誕節當天開始製毒，共完成10公斤228.53公克的「甲基甲基卡西酮」成品，只是3人實在運氣不好，成品都沒開始賣，就因為用丙酮清洗引出大火，不只50萬成本付之一炬，3人還要吃上官司。

檢方據消防局火調鑑定書及現場照片佐證，認火災僅造成部份物品燒損，建築物的主要構成並未喪失主要功麥，也沒有延燒到其他建物的公共危險，因此失火燒毀供人使用住宅罪嫌，罪證不足，予以不起訴。另3嫌涉製造三級毒品罪嫌部份，則依法提起公訴。

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