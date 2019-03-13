法治時報／更生人企業家遭檢方鎖定當業績　東森總裁王令麟百般無奈

▲講到被當「司法績效」，王令麟時而無奈，時而感嘆！（圖／取自法治時報，下同）

（法治時報2019-03-13台北報導）六十四歲的東森集團總裁王令麟，人生充滿著傳奇與起伏，他出身財團世家，父親是國民黨中常委王又曾，他自己當選過三屆立委，更一手打造出他自己的媒體王國：「有線電視系統」、「東森電視（頻道）」、「電視購物（頻道）」等多個大企業。

但他並未享受到富二代的空降繁華與安逸，反而是四度進出牢房，且有兩次是「有罪」確定，他吃上的這些官司，基本案情都不複雜，反而是，辦案的官員本身比較複雜。

基於曾經「坐牢服刑」的經驗，稱王令麟是台灣司法史上最有成就的「更生人」；或是，成天最奮鬥打拼、努力不懈、持之以恆的「更生人企業家」，也都完全符合他的經歷與現況。

他重新出發後的事業版圖，據統計，員工數至少四千人，這還是直屬的僱用關係，若加上非僱用關係的「加盟體系(含直銷體系)」近七萬多人。

從這些「員工數字」以及「直銷、加盟商」等等加總，王令麟在台灣創造的就業機會，不可謂不大。與他相關的集團及子公司營業總數，三百億跑不掉。

他說，單單去年集團公司會計帳上的「員工薪獎」發放，就超過了28億元。

一般印象總認為，「更生人」就算走出了牢房，重新回到社會，還是會受到歧視，所以，政府官員或愛心單位總是宣導，社會大眾要多給更生人機會，不要歧視他們。

就像現任司法院長許宗力在釋憲755號文上說的，受刑人只是穿上「囚服」的國民，並非憲法基本權保障的「棄民」。

問題是，對王令麟這位「大企業家＆更生人」而言，他沒就業問題，也沒被社會歧視，反倒是，一天到晚在宣導「要給更生人機會」的司法官員，對他採取了最堅定不移的「歧視」與「成見」。

只要是他提出的聲請─撤銷限制出境，一律駁回，就連「暫時解除」，也是一樣，一律不准。

談到此一持續四年，始終不間斷的「出國自由」被剝奪的「更生人歧視」，王令麟就滿腹苦水。

▲王令麟堪稱最奮鬥打拼、努力不懈、持之以恆的「更生人企業家」。

王令麟說，他實在很想不通，他打了那麼多年的官司，每個官司「檔案」裡都有每次開庭的「報到與筆錄」，法院可以去調「檔案」來看，「台開案」他打了十四年，歷經「三審」及「兩次更審」，「力霸東森案」也打了十二年，前後開庭的次數未破「千」次，至少也已超過六百次。

這些數以百計的「傳喚」通知，他每次「都準時到庭」應訊。

為什麼法院「檔案」裡面，可以清清楚楚地看到他十多年來，對於法庭進行審理「傳喚」（傳票）的尊重，可是，法院卻不尊重他們自己的「記錄」？

他說，一個十多年來，所有法院開出的「傳票」，全都準時應訊的人，怎麼可能會為了一個「根本不存在」的「罪名」（非法打點監所官員、特權接見），而逃亡海外呢？

六年多前，也就是他服刑日子到了聲請假釋即將出獄前，檢方突然發動猛烈的突襲，強力對監所展開偵辦獄政官員的「操守風紀」弊案清查。

在這波行動中，多名獄政官員「中槍」涉案，人在牢中的王令麟，莫名其妙地再次捲入風暴。

在這場獄政「風紀操守」整頓風暴中，王令麟涉及的罪行，依照起訴書（第13頁）所載，有好幾個罪行，確實令人看了相當忍俊不住或為之莞爾。

例如：王令麟文件夾使用過多，透過獄政官員輾轉交給秘書「回收」；這樣也算是「一條罪行」；

還有，王令麟因為使用公共剃頭刀，會有皮膚過敏，想聲請獄中准許他使用「私人剃頭刀」，不使用時，交給管理員保管，要用再聲請，這樣也載明起訴事實，算是一條罪行。

還有，如果說依照規定，受刑人只能訂閱「一份」報紙屬實，王令麟竟然一口氣訂了「六份」報紙，而這樣也算是罪行的話，那麼好笑的是，多出來的「五份」報紙，檢察官卻沒有交待，這應該算是「五條罪」？還是「接續犯」或是「想像競合」，只能算「一條罪」就好了？

▲王令麟涉及的罪行，依照起訴書（第13頁）所載，有好幾個罪行，確實令人看了相當忍俊不住或為之莞爾。

事實上，「報紙每天一份」是從監獄外送入監獄內之報紙份數限制，受刑人在監獄內訂閱報紙根本沒有數量限制，檢方連這個規定都搞不清楚，無怪乎王令麟要嘆「欲加之罪，何患無辭？」

人在牢中，無法自己行賄，檢方就認定他是透過代理人（秘書）行賄，問題是，秘書來辦理接見，與官員套交情，人情來往，在三節送水果禮品，這些社交活動的「基本禮數」，還需要老闆在獄中違法加以教導嗎？

再說，如果連這種社交的「基本禮數」都還需要「違法加以教導」（構成犯意連絡）才會的員工，會有大企業老闆聘用嗎？

打了這麼多年官司，王令麟的訴訟的心得，簡直可以自己開一家事務所了，但是，這個「打點獄政」官員的起訴案，讓他個人完全為之傻眼，就算他是法律事務所的所長，他都不知道這種案子要如何打？

因為，案子起訴到了台北地院至今，已經整整四年了，受命法官已經換了三位，審判長（庭長）也是一樣，換了三位，公訴檢察官更是嚇人，已經換了五位，幾乎是每次開庭，都要因為法院換人，整個案情全部重新來過一次審判程序。

李敖曾經撰文批判獄政，謂病犯在牢裡就醫，都是「只換屁股，不換針頭」；王令麟「打點監所官員」的案子起訴之後，則是「只換官員，不換被告」；且五年來這個獄政風暴的案子，同案被告中有屬於公務人員，涉嫌的罪名更重，證據更多的，不用限制出境，王令麟，卻始終如一，法院堅持「限制出境」，不撤銷就是不撤銷。

司法實務界有句話說，「刑事愈打愈冷，民事愈打愈熱」，意指，刑案拖久了，社會大眾都忘了，也沒新聞熱度了；但民事不一樣，有利息孳生、土地漲價，案子打愈久，標的愈值錢，所以，愈打愈熱。

照理，那王令麟遇到的刑事案件，法院拖著不結，他應該很開心才對，等案情被淡忘，法官也好從輕發落。

問題是，王令麟覺得，他的案情本來就很冷，根本炒不起來，可別人打官司可以等待案情冷卻，他打官司卻無法出國談生意，如何冷的了？

別說對一個「大企業家」限制出境四年，就是一般中小企業的負責人，連續四年限制出境，在商機全球化的今天，就是小公司恐怕也沒商機了。

王令麟會成為「更生人」，他的第一個官司（台開購地案），是因赫赫有名的黃世銘而「揭開序幕」。當時，黃世銘是北檢檢察長，黃世銘指揮檢察官提出羈押王令麟的聲請，院方駁回，黃世銘憤而公開向法院「嗆聲」說，台北地院的法官，不敢收押有錢人。這番話，還一度點燃院檢之間的戰火。

黃世銘當檢察長，辦案一向喜歡「鎖定」政治人物或財團主，因為這樣媒體會注意，案子才能炒熱，黃世銘從在澎湖偵辦縣長高植澎開始，走的路子就是如此，完全沒變，一直持續到在特偵組監聽王金平，還發佈簡訊，暗示精彩可期，「切勿錯過」為止。

▲遇到的刑事案件，法院拖著不結。

王令麟在廿世紀時被黃世銘咬「第一口」之後，王令麟的「官司宿命」，就被定調了，他注定將是某些「敢大膽辦大案」的司法官之「得分鑰匙」；或者，是他們辦案的重要「業績（績效）」。

只要有王令麟涉及的案子，不論院方或檢方，一律另眼看待，王令麟被友人打趣消遣，你的案子只要一立案，就會是先在卷宗上「加蓋印記」，強調此乃「重大社會矚目案件」。

友人說的並不是「消遣」，而是事實。

雖然規定，法律之前，人人平等，但是，司法院的「卷宗作業」就是不平等，有的被告一開始，就會被特別加蓋印記（重大矚目案件），有的被告則想要求「加蓋印記」，法院都還會因為「原被告」的份量不夠而不同意。

法院辦案，從「卷宗封面」的作業開始，就先決定以「大小眼」的不公平角度來看待案情。

第一個台開購地案，王令麟官司打了十四年，一審還被重判四年，打到最後，結果，查不到起訴指控的掏空台開的證據，就改弦易張，以違反商業會計法易科罰金，下台階了事。

第二個案子，則是因為整個家族都被查辦，他也跟著有事，起訴時，罪狀多達18罪，檢方具體求刑則是28年，打到最後確定入監執行3年10月。王令麟曾將定讞判決請一位台大知名的法學教授做評析，結論是判決有提再審的空間。王令麟也掙扎過，要不要再搏一搏，爭個清白？然而，他心裡也清楚，力霸案那麼大的事，總要有人出來承擔、平息社會的輿論，最後，他選擇將評析束之高閣，不再爭了。

就在第二個案子的「服刑」期間，他又被「關出了」第三個案子：被控行賄獄政官員，敗壞監所風紀。從104年被「限制出境」至今。

王令麟遭遇到「限制出境」的不公，讓人聯想起，台北市長柯文哲3/16將啟程，前往美國訪問，新黨市議員侯漢廷因違反「國安法共諜案」遭限制出境，台北地院都還裁定「解除境管9天」。

涉訟案件是國家安全的案件，都可以解除境管，跟著市長到美國遊山玩水，反而是做為企業負責人的總裁，無法出國「拚經濟」？

王令麟非常的不解問道，他的總公司、他的主要事業以及據點，他所有親朋好友的「感情與信任」，全部都在台灣。

他的商場事業與人生舞台，也都是以台灣為主，他事親至孝的高齡母親也在台灣，他的人生對台灣有這麼多的羈絆，為何法院就是不能相信他，讓他出國找商機？且一禁就是四年，還看不到盡頭！

王令麟，這位史上最努力奮鬥的「更生人企業家」，以他的企業以及財力證明，打官司都必須面對這麼多的荒謬與無理，則不難想像，一般小百姓在法院裡面，是要如何的相信司法？

▲王令麟感慨遭遇到「限制出境」的不公。

補充後記：可開班，傳授坐牢心得

王令麟充滿傳奇的人生歷練，造就他的獨特豁達。

曾經在入獄前夕，老母關心他垂問他，希望他多保重，他則以非常平和的口吻，告訴高齡老母親說，您放心，我只是換了一個地方睡覺，床鋪有點不一樣而已，您不用擔心。

這個答話，讓他八十多歲的老母親安心的笑了，並拍拍他肩膀說，這才是我的兒子。

王令麟的入監經驗，有多位「大老闆級」的朋友開他玩笑，你乾脆開個「企業家服刑訓練班」。

多位大企業老闆吃上官司，臨入監前，都會找上王令麟「諮商」。

王令麟總是告訴他們，早去早回，獄中的人權，是受到憲法保障的，早點面對，早點解脫，在外面拖著不是辦法，遇到事情，正面迎接，才是最好的方法等等。

甚至，連入監之後，日常生活用品該如何準備？親友如何會客？家人如何寄東西、在裡面如何看書寫字等等的規定，他都會一一提供「親身」經驗。

王令麟的經商傳奇，不止在於頻繁進出牢門，更傳奇的是，他在一無所有之後，絕地再起的功夫。

2008年，他被收押禁見且「查扣所有財產」，就算後來獲得保釋，但他已幾乎一無所有。

他最輝煌時的四大版圖：「有線電視系統」、「東森電視」，「東森購物」、「小巨蛋」，一夕之間，全部異主，連口袋裡的零用金，都還要找人借。

但是，短短不到三、五年的時間，他就東山再起，他的事業版圖比以往更大，他欠朋友的三億五千萬交保金，也還的差不多了。

在商場上，王令麟相信，他的本錢來自個人對誠信的堅持，長期下來朋友及股東的信任，加上消費者對王令麟經營企業品牌的認同。

因著這份信任，他的集資能力驚人；為了奪回官司纏身而失去的商業版圖，他想籌組「森森購物」，原本，只打算募資「二億」，結果，他出面走訪昔日戰友，大家紛紛認股，一下子就到位了「八億元」，最後，公司資本額乾脆湊成個整數，以「十億」出發。

一樣的情形，也發生在他面臨史上「天價交保金」的那一天，法院突然裁定，准予「三億五千萬」交保，聽到這個史上「新天價」的交保金額當下，他透過電話告訴外面的人，算了，我回去好了（看守所）。

他萬萬沒想到，當「天價交保金」的消息傳出之後，所有好友以及員工，竟然主動為他集資，就是要讓他出來！

王令麟憶及這些往事，笑笑表示，「司法」總是和「人民」想的不一樣，我尊重司法，週遭的人都這麼相信我，就是法院裡面的人，怎麼說都不肯相信我？

▲憶及這些往事，王令麟笑笑表示，「司法」總是和「人民」想的不一樣！