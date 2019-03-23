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全國原住民運動會23日晚間台中登場　4千人競逐

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▲全國原住民運動會今晚登場，盧秀燕歡迎大家前往加油。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中市主辦全國原住民運動會，盧秀燕穿著原民服裝出席各項活動。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府今年主辦2019年全國原住民族運動會，23日晚上六點舉行開幕典禮，跨欄王子陳傑與舉重女神郭婞淳化身聖火手，點燃聖火，為3天的原民運揭開序幕，市長盧秀燕將穿上原住民服裝到場為選手加油，並歡迎各界踴躍到台中欣賞這項大型體育盛會。

副市長陳子敬上午授旗給台中市334名選手，預祝旗開得勝，期待中市選手都能勇奪佳績，爭取榮耀，授旗儀式由台中市頭目泰雅族耆老蔣正仁依古禮為選手祈福，再由陳副市長進行授旗，並與選手們一同高呼口號「原住民Lokgah(加油)！ Lokgah！ Lokgah！」，氣氛熱鬧。

請繼續往下閱讀...

108年原民運為今年度國內第一場綜合運動會，更是台中首次承辦原住民族運動會，這次共有4400名選手和教練隊職員等近6千人到場，盧秀燕過去幾天都率領各局處首長穿上原住民特色服裝上班，出席各項活動，希望藉此呈現市府團隊對原住民族的重視，也展現台中作為東道主的熱情。

盧秀燕表示，全國原住民運動會兩年舉辦一次，這次由台中主辦，為了辦好這場運動會，市府花了很大的心力，也動用預備金，要做好東道主讓各界感受台中的熱情。也希望透過原住民運動會，讓大家更認識原住民、更關心原住民。台中市要透過這次運動會，身體力行，要讓大家感受到台中是族群最融合、最幸福的城市。

▲全國原住民運動會今晚登場，盧秀燕歡迎大家前往加油。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中市副市長陳子敬為選手授旗，期許勇奪佳績。（圖／記者鄧木卿翻攝）

今晚開幕典禮中，融入大量原住民族元素，包括以傳統樂器如木琴、竹鼓所呈現的序曲表演，及透過傳統祭告進行的祈福儀式等，國歌領唱則是由和平國小、自由國小的同學，以泰雅族方式演唱，呈現濃厚的原住民風格。

聖火儀式結合泰雅族的射日英雄傳說，象徵團結、傳承以及不畏懼的精神，由代言人陳傑、郭婞淳2位優秀原住民運動員點燃聖火，期待全體選手共同展現新一代原住民運動勇士的精神。

這次賽會共有15種競賽，分為兩大類，一是具有優勢或屬團體性、適合推動於多數原住民族的運動，如田徑、籃球、棒球、柔道、跆拳道、慢速壘球、角力等；其次是原住民族特有或傳統民俗運動，如傳統路跑、傳統射箭、傳統拔河、傳統負重、傳統狩獵、傳統樂舞等。

今晚選手之夜邀請鄒族歌手安歆澐、搖滾王子張心傑、搖滾女將黃美珍、台灣之光2017世大運主題曲冠軍I-WANT星勢力與選手同樂，並有原舞曲文化藝術團、北原山貓及夢現青年團等團體帶來多首經典歌曲，活動周邊也將規劃上百個美食攤位，讓民眾嚐到各族美食。

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關鍵字：原住民運動會

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