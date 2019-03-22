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韓國瑜自比王子！高雄睡10年「親一下就醒了」　幽默致詞全場笑翻

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▲韓國瑜赴港簽約。（圖／記者吳奕靖、蔡浩祥攝）

▲韓國瑜赴港簽約。（圖／記者吳奕靖、蔡浩祥攝）

記者吳奕靖、蔡浩祥、林昱萱、林姸君／香港－台北連線報導

高雄市長韓國瑜22日展開為期6天的「經濟之旅」，在與香港特首會面後，便再前往香港會議展覽中心與香港中華出入口商會完成簽約儀式。為了推廣高雄觀光，韓國瑜在致詞時表示，這趟旅行希望來交朋友、賣東西，最重要的就是希望香港朋友可以多來高雄看看；同時他也自比為王子，而高雄是公主「親一下就醒了」。

韓國瑜笑說，十年前與十年後，不僅感覺不一樣，就連年紀、髮型以及職務都不相同「61歲才找到工作，必須認真努力」；高雄一直在睡，睡了十幾年，從去年開始醒過來，「小時候我們看童話故事，公主吃到毒蘋果就在塔裡睡，王子親一下就醒了。」自比王子，幽默談話讓現場掌聲不斷。

他指出，這趟行程有3大重點，希望未來香港、高雄之間更密切交流，除了交朋友、賣東西，更希望大家能夠多來高雄看看、旅遊。

不過當會後有記者問到「公主說」是自比為王子嗎？韓國瑜笑回，「只是一個比喻。」

高雄市政府提供的行程，韓國瑜22日上午7時50分搭機飛往香港、9時20分抵達，下午參加農產品推介會暨先約儀式及參訪信和集團中環廣場；23日搭專車巴士經港珠澳大橋至澳門，參訪澳門塔石衛生中心、澳門葡語國家食品展示中心，下午將進行澳門高雄投資貿易洽談會暨簽約儀式、參訪澳門銀河、澳門新濠影匯。

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關鍵字：韓國瑜,高雄市長,經濟之旅,香港

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