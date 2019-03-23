房租薪水狂漲！Mister Donut退出中國市場　25分店24日正式熄燈

▲Mister Donut決定撤出中國市場。（圖／翻攝自Mister Donut粉絲專頁）

國際中心／綜合報導

日本樂清公司（DUSKIN）近日決定，將旗下知名甜甜圈連鎖品牌「Mister Donut」撤出中國大陸市場。據了解，品牌撤出原因主要為薪資與房租調漲，導致公司不堪負荷，難以進行營運。樂清表示，位於上海的10間分店24日將會全數結束營運。

根據《共同社》報導，中國近年隨著經濟持續發展與房地產泡沫膨脹，薪資與店租也持續上漲，導致餐飲業等服務業收支難以平衡。另外，也有陸媒指出，中國的Mister Donut與日本的Mister Donut相比，菜單更新頻率低，較無新意。而隨著咖啡市場競爭激烈，Mister Donut未能拿出新穎的特點吸引客群也是收支無法平衡的原因之一。

樂清表示，接下來會清算中國大陸當地全部的子公司，雖然中國市場持續成長中，「擁有很大的吸引力」，但是仍然必須先研究出新的經營模式才能再度進軍市場。樂清自2000年在上海推出Mister Donut一號店，並在2009年與台灣統一超商合作，以上海為主在3年內擴展至25間分店，然而後期分店數便沒有再增加，與統一超商的合作也隨之取消，逐步結束虧損分店的營業。