網路零售連六年全球第一　高峰解析大陸市場兩大特點

▲大陸電商平台京東。（圖／CFP，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸2018年的網路零售額超過9萬億人民幣，連續6年位居全球第一。商務部新聞發言人高峰表示，國家的網路零售市場十多年來一直保持高速增長，應該對2019年的市場發展充滿信心。他還分析國家網路零售市場的兩個特點，分別是保持快速增長、模式和結構得到優化。

高峰是在21日的例行發布會上作出上述表示。

高峰提到，網路零售市場仍在快速增長，更是帶動消費的重要力量，例如2019年前兩個月實體商品的網路零售額就有1.1萬億元，同比增長19.5%，增速高於同期社會消費品零售總額增速11.3個百分點，占社會消費品零售總額比重16.5%，較去年同期提升1.6個百分點。

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高峰引用商務部的數據指出，在模式和結構的優化方面，具有質量和服務優勢的電子商務經營模式（B2C）銷售額占比達73.5%，較去年提升3.3個百分點，意味著網路零售正朝向個性化、定制化的模式發展。

高峰總結表示，隨著大陸經濟由高速增長轉向高質量發展階段，網友的增長紅利減弱、網路零售增速逐步放緩符合經濟發展的規律，但從行業發展的走勢來看，支持國家網路零售發展的產業基礎、模式創新、技術應用、用戶習慣等並無改變，應該對2019年的市場發展充滿信心。