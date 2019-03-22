菁埔夫人「一團光球」顯神蹟　照片好多張…專家：無法解釋

▲竹南玄龍宮外監視器，錄到白色靈異光點，信徒相信是供奉的「菁埔夫人」現神蹟。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮玄龍宮供奉的菁埔夫人，近日展開徒步南巡，信徒紛紛前往上香，廟方卻發現從監視器和手機直播畫面上，陸續出現靈異光點，透過擲筊詢問才得知，原來是進香途中有一名老阿嬤信徒去世，菁埔夫人要求不要燃放鞭炮，讓信徒不但感動更嘖嘖稱奇。

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▲民眾用手機錄到白色光點飄移，不禁嘖嘖稱奇。（圖／記者黃孟珍翻攝）

廟方表示，竹南鎮玄龍宮供奉菁埔夫人將展開徒步南巡，有信徒發現在問神直播過程中，出現白霧狀的圓圈圈，廟方進而調閱監視器畫面才發現，這個光點更加明顯，而且會在宮廟門口不規則游走，廟方透過擲筊詢問得知，是有一名長年為患有重病孫子祈福的老阿嬤前幾天去世，因此要求信徒南巡途中不要鳴放鞭炮，以免打擾喪家和其他民眾。

玄龍宮一玄法師也解釋，相傳菁埔夫人為觀世音菩薩的一滴眼淚，落入凡間為民眾收服蟾蜍精，自己被傷，身受毒害臉色因此變成藍色，所以以祂慈悲為懷的心，相信是要透過光點來指示菁埔夫人在派兵遣將，佈署這次的南巡。

攝影專家周建志指出，直播中所出現光圈，可能是受到後方車輛經過所產生光暈，不過攝影機上的光點，出現時沒有其他光源，即使是昆蟲或蜘蛛所產生的光暈也不可能那麼大，因此是否為靈異現象，就只能見仁見智了。