「酒駕再犯致死」學者有異議　行政院：未有定論

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者張一中攝）

記者蔣婕妤／台北報導

酒駕議題備受外界關注，行政院長蘇貞昌曾喊話要嚴懲，法務部提出的修法方向中，若酒駕再犯致人於死可處10年以上、無期徒刑或死刑。行政院日前進行初次跨部會討論，會中有學者專家對此有異議，質疑酒駕酒駕累犯可處死刑可能會違反比例原則。對此，行政院發言人Kolas Yotaka強調，目前都還在討論中，尚未有定論。

酒駕案件頻傳，引起社會憤怒，法務部版提出的修法草案中建議，酒駕致人於死，可處5年以上12年以下有期徒刑，酒駕致人重傷，可處3年以上10年以下有期徒刑，若再犯酒駕致人於死，可處10年以上、無期徒刑、死刑。

酒駕議題備受外界關注，民進黨立委周春米近日指出，若修法要吊扣駕照2年的罰則，可能會影響民眾的生活和工作，結果引起網友群起激憤，灌爆她臉書，周春米22日發出聲明表示，這是她從個人法律訓練上提出意見，社會支不支持，都虛心面對。

處理酒駕議題政府不敢大意，行政院11日由政委羅秉成召開初次跨部會討論，與會中有學者專家質疑，酒駕累犯可處死刑可能違反比例原則。學者擔心，再犯基準不明，容易產生執法爭議，因此在會議無法行程共識或決議，下一次的跨部會會議預計兩周內再召開。

針對學者專家意見，是否會影響政院修法態度，Kolas 回應強調，目前都還在研議中，「尚未有定論」。