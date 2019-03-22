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酒駕吊照2年太重？宅神：代表法律同溫層跟民眾距離有多遠

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▲周春米。（圖／ETtoday資料照片）

▲周春米。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

攸關酒駕防治的《道路交通管理處罰條例》一旦通過修法，將罰3萬至9萬元，並且吊扣駕照2年，使民進黨立法委員周春米擔心，吊扣駕照2年的罰則可能會影響民眾生活和工作，結果遭到網友砲轟。針對周春米的言論，宅神朱學恒在臉書上表示，這「代表了法律同溫層跟民眾的距離有多遠」。

周春米於20日在臉書發文表示，自己對《道路交通處罰條例修正條文》新罰則有疑慮，《道交處罰條例》規定酒駕的酒測值是0.15到0.25，機車酒駕的處罰和汽車酒駕的處罰都相同，修法後的規定則是罰3萬元到9萬元，吊扣駕照2年。這對大眾運輸交通不足的城市，如屏東的民眾，會引起許多不方便，因為「這些人大多從事勞動工作，若駕駛人酒駕，其駕照被吊扣兩年，他無法以機車代步，可能就會影響生活和工作。」杜絕酒駕是大家都有共識的修法方向，但要怎樣修法才是「罪責相當」，「畢竟修法不能靠民粹意氣」。

▲▼周春米20日在臉書發文，對酒駕新罰則有疑慮。（圖／翻攝自周春米臉書）

▲周春米20日在臉書發文，對酒駕新罰則有疑慮。（圖／翻攝自周春米臉書）

周春米的言論激起網友怒火，到她個人臉書上砲轟，「你堂堂一個立委竟然會說出這種無大腦的話...身為屏東人為你覺得無言...」、「那被酒駕撞死的就該死囉」、「不要酒駕就不會被罰！整天替加害者考慮，恐龍法官就是指這樣的人！」、「呃 那就不要酒駕啊？到底哪有問題？」

遭網友們瘋狂怒罵洗版後，周春米21日緊急PO文表示，酒駕的處罰有行政罰和刑事責任，這兩者的區別，當然也包括酒駕者飲酒的程度和有無死傷的結果。「杜絕酒駕，加重處罰，是大家修法的共識方向，酒駕肇事致人於死或傷，社會更是零容忍。只是罪與責，要如何相當，不同的酒駕程度和有無造成死傷的結果，如何做不同的差別處理，也請大家審酌。」另外，有關本次《道交處罰條例》委員提案修正的重點，還有連坐處罰，沒入車輛，懸掛特殊車牌，也有很多的討論，再請大家指教吧。

▲▼立法院院會,周春米。（圖／記者季相儒攝）

▲周春米。（圖／記者季相儒攝）

針對周春米請大家斟酌不同酒駕程度和有無造成死傷結果的差別處理，網友們痛批「我們不管啥罪與罰，我們只有酒駕重罪，其他我們一律不管」、「不要喝酒開車問題不就都解決了嗎？還是妳怕罰到自己？」、「酒駕要等撞死人才夠嚴重就對了！所以是鼓勵酒駕只要不撞死人就好嗎？」、「被撞死 被撞重傷的 就不影響生計」、「被撞死了就不用工作了 是這樣嗎」。

「宅神」朱學恒也於22日在臉書上批評，「這位就是民進黨選出的法律專業代表，也代表了法律同溫層跟民眾的距離有多遠！民眾對酒駕惶惶不安深惡痛絕，結果你選擇上課來教育大家告訴大家對犯罪者不要判太重。我國的法律教育真是經典刺激。」

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關鍵字：酒駕,周春米,道路交通管理處罰條例,朱學恒,宅神

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