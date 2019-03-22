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臺中市主委盃暨臺日少棒賽3／22開打　魏應充力挺基層棒球出席開球

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▲▼ 「30TRUST 魏氏兄弟公益專款」深耕棒球發展、支持台灣基層球隊 。（圖／頂新提供）

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充與臺中市棒委會主任委員張廖萬堅一起為少棒小將加油！（圖／頂新集團提供，下同）

生活中心／綜合報導

2019臺中市主委盃暨臺日少棒軟式棒球錦標賽於3月22日至25日在金龍、太原、春安棒球場開打，來自臺灣、日本等26支球隊共襄盛舉，賽事精彩可期。而今天下午的開幕典禮在金龍棒球場舉行，場面盛大熱鬧非凡，頂新和德文教基金會創辦人魏應充今天也出席開幕盛會，吸引許多人關注。

臺中市主委盃暨臺日少棒軟式棒球錦標賽是在地賽事，臺中市逾20支少棒隊都報名，其中力行、萬豐、豐田、忠孝、大仁、上楓都派出A、B兩隊參與，日本則有青龍1隊參與，主委盃(菁英組)歷年來幾乎都由日本球隊抱回冠軍，僅有力行國小曾在2010、2018年兩度掄元，成為唯一奪冠的臺灣球隊。

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▲▼ 「30TRUST 魏氏兄弟公益專款」深耕棒球發展、支持台灣基層球隊 。（圖／頂新提供）

臺中市棒委會主任委員張廖萬堅表示，臺中與日本的棒球交流，從早期日本職棒巨人隊春訓、社會甲組、大學球隊和軟式少棒，都曾在臺中市進行過一系列交流與比賽，軟式少棒更是已持續舉辦超過二十年，今年大阪跟臺中的小朋友又將在臺中市相聚，進行國際體育親善交流活動，讓人感到萬分喜悅，希望藉由國際少棒的交流比賽，一方面能吸收不同國家的少棒技術和經驗，二來也讓小朋友提升棒球文化精神，拓展棒球國際視野，讓新一代的棒球人才萌芽茁壯。

「棒球是台灣的國球，跟大阪少年軟球協會已經交流20年，希望雙方能打好球、交朋友，留下美好回憶。」張廖萬堅表示，本屆賽事分成菁英組、競技組、推廣組三組進行，其中菁英組6隊、競技組13隊、推廣組7隊，歡迎球迷朋友進場看球，為小將們加油打氣，留下美好回憶。

▲▼ 「30TRUST 魏氏兄弟公益專款」深耕棒球發展、支持台灣基層球隊 。（圖／頂新提供）

頂新和德文教基金會為深耕棒球發展、支持台灣基層球隊，本次與台中市棒球委員會一同攜手解決基層棒球隊普遍資源缺乏問題，讓小球員們能開心地打球。此次包含力行國小、自由國小、大仁國小、 春安國小、塗城國小等12所學校，將能獲得頂新和德文教基金會為期三年的公益捐助，預期每年將有超過450位小球員受益。

觀察台灣基層棒球教育現場，雖然政府每年皆有編列預算積極支持學校推動棒球振興，但實際運作缺口仍非常仰賴有企業能長期伸出援手，與政府合作共挺台灣棒球。頂新和德文教基金會創辦人魏應充先生長期關注台灣棒球教育發展，並曾親自走訪北中南區基層棒球學校，深知最基層棒球資源缺乏的普遍現象，叮嚀台灣的棒球不能等、台灣的小球員也不能等，期望在台中市建立一個良善的公益合作典範，打造更為友善的棒球環境，作為未來其他區域拓點的基石。

▲▼ 「30TRUST 魏氏兄弟公益專款」深耕棒球發展、支持台灣基層球隊 。（圖／頂新提供）

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