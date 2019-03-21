喝醉遭6友撿屍！16歲少女醒來見「好友壓身上逞獸慾」崩潰了

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菲律賓馬尼拉一名16歲少女，日前子和6名男性友人在家裡聚餐，席間她不勝酒力醉倒在桌上，被其中一位18歲好友保羅（Paul Cedrick Diwa）抱到房內性侵，其他5人見狀也起了歹念，6人輪流侵犯她。少女回想起當天狀況崩潰表示，酒醒時發現好友竟然壓在自己身上大逞獸慾，讓她身心嚴重受創。

據菲律賓《GMA電視網》報導，少女表示，她最好的朋友保羅邀請她到家裡喝酒，當下沒想那麼多就去了，怎麼知道遭對方一夥人聯手灌醉，最後暈到整個人失去知覺，變成一灘爛泥。

後來，少女便沒了意識，半夢半醒間感覺自己遭到性侵，還看到好友壓在自己身上，其他人全站在一旁冷眼旁觀，完全沒有出手制止，甚至還一起侵犯她。

▲少女疑似遭到下藥設局，被6人輪流性侵。非當事者。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



少女趁恢復意識後，立刻逃跑到家中求救，她父母指出，女兒當時渾身酒氣又非常虛弱，連走路都很困難，再三詢問下才得知她遭到性侵，於是立刻報警抓人。

警方19日逮捕了犯下性侵罪的18歲保羅、25歲岡薩雷斯（Angelito Gonzales）以及旁觀的20歲喬馬里（Jomari Diwa）。目前研判，6人應該是在少女的酒裡下藥，才會導致她短時間內就失去知覺。

岡薩雷斯事後承認自己有強暴少女，但他還指控是其他2名友人先對少女下手的，因此警察仍在追緝其他3名嫌犯，要搞清楚這6人是否都犯下性侵罪。