張書維「揉眼噴淚」駁性侵女記者　許常德酸：暴露了遮掩的動機

▲張書維在記者會上痛哭。（圖／記者陳以昇攝）

突發中心／綜合報導

親民黨立委李鴻鈞前辦公室主任張書維，日前遭指控分別對2名電視台女記者揉胸、上摩鐵企圖性侵，事後2名女記者在主管的協助下，提告張書維性騷擾及妨害性自主。對此，張書維則在20日下午開記者會駁斥相關報導，否認性騷、企圖性侵一事，更激動落淚。但此舉看在資深媒體人許常德眼裡，反而「暴露了遮掩的動機」。

▲▼張書維與女記者到摩鐵開房間，期間女記者指控張男強脫衣企圖性侵，張出面反駁。（圖／記者陳以昇翻攝）

捲入桃色風波的張書維，20日下午2時許召開記者會否認性侵，坦言當時酒酣耳熱之際，確實有摟摟抱抱的行為，但「絕對沒有做揉胸摸奶行為」，更表示「房間是她開的，錢是她付的，還走在我前面」、「進房後，衣服是她自己脫的，是她說『X我』，如果她沒說這句話，我出去被車撞死！」還在媒體前激動落下男兒淚，哽咽道歉「不該已婚身分去汽車旅館」。

對此，資深媒體人許常德則感到相當不以為然，在臉書上分享張書維落淚的新聞畫面，直說「程度真差，如此留下永恆的證據，讓家人蒙羞。」更表示，「越說，越相信他就是個渣，不是嗎？」許常德認為，「沒有做，是不用哭的。是哭，暴露了遮掩的動機。立法院還真不少這樣的人。」並在留言處補充，「沒有程度認錯就會墜入更深的地獄」讓不少網友忍不住按讚認同。

PO文曝光後，引起不少網友共鳴，直言「演技不太好」、「男人清白在哭哭，若是你老婆去汽車旅館說沒有怎樣，你也會信嗎？哭個屁」、「丟臉⋯家人一起蒙羞」、「她叫你*她妳就*，那她叫你吃屎你要吃嗎？當大家都傻B嗎？」、「感覺哭得很假」。

▲張書維在記者會上痛哭的舉動反遭酸是「暴露了遮掩的動機」。（圖／翻攝自Facebook／許常德的地下手記）

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