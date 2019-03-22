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美眾議員提案：美政府要挑戰中國一中原則　承認台灣政府正當性

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▲▼ 美國聯邦眾議員夏波（Steve Chabot）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國聯邦眾議員夏波。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國共和黨眾議員夏波（Steve Chabot）21日提出一項決議案，內容提及美政府應挑戰中國方面的「一中原則」。他認為，台灣的未來必須由2350萬人民決定，多年來美政府對於中國大陸的一中原則都缺乏強硬的舉措，如今必須採用多項政策，來回應中國大陸的一中原則。

夏波提出的決議案認為，美國必須承認台灣政府能夠正當代表2350萬人民；在台灣人民的認同下，美方要保證台灣的未來能夠走向和平；美國要鼓勵台海兩岸進行具體對話，前提是「不設前提」的方式下。

台灣人公共事務會（FAPA）透過臉書指出，中國大陸把一中原則視為兩岸和平交流的前提，也施壓國際社會要把台灣稱為中國大陸一省，對此，美政府不承認這樣的立場，但長期以來並沒有祭出強硬措施。

夏波觀察到，美國主張的一中政策沒有承認台灣政府的正當性，如今，美政府必須反擊中國的一中原則。他最後總結，台灣的未來應該由其公民決定，而不是中國國家主席習近平與共產黨來決定。

FAPA會長郭正光認為，對於台灣人民與台美人來說，美國與中國的一中政策都是「背上的刺」，中國大陸的一中政策尤其不合理，同時也對美國在國際上的領導地位造成威脅，現在時機已成熟，美政府應積極挑戰一中原則，並重新思考美國方面的一中原則是什麼定義。

眾議院提案挑戰中國一中原則 2019年3月21日，俄州共和黨眾議員夏波提出一項決議案，表示國會認為美國政府應藉由採用以下政策說帖挑戰中國一中原則： (1). ...

台灣人公共事務會發佈於 2019年3月21日 星期四
ET快訊
「以為他在練閉氣…」　父親在旁泡SPA　兒子抽筋溺死泳池
鈴木一朗問「他現在還好嗎」　陳偉殷：我很好！跟「神」當隊友很
OL夜店狂歡醉倒門口　遭阿兵哥撿屍醒來驚問：有沒有戴套

關鍵字：一中原則,眾議員,台灣人公共事務會,北美要聞

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