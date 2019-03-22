2倍、3倍買好買滿！　CNBC：川普促中國買更多美國商品

▲美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美中新一輪貿易談判28日登場，美方代表團將於下周一出訪北京。根據2名知情人士消息，美國總統川普（Donald Trump）已經下定決心要減少貿易赤字，儘管中方先前已提出6年購買1.2兆美元美國商品，但仍希望把1.2兆美元的增購金額調高至2倍或3倍。

綜合CNBC、彭博報導，中方先前提出6年購買價值1.2兆美元的方案，範圍涵蓋能源、農業、航空等產品，當時這則消息讓股市連番上漲，更被外界視為川普連任總統的重要籌碼。

不過，這個數字在川普眼中似乎還不夠。消息指出，在美中貿易差距擴大的數據出來之後，川普再度燃起對大筆交易的渴望，並敦促談判代表能把1.2兆美元的增購金額調高至2倍或3倍。

減少貿易逆差是川普2016年競選美國總統的核心政策之一，也是他希望在競選連任之前想兌現的承諾。只不過，根據美國經濟分析局（Bureau of Economic Analysis）本月6日所公布的數據，美國2018年對中國的貨品貿易逆差約8913億美元，創下美國建國有統計以來的最高紀錄。

美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）國際經濟學資深研究員賽瑟（Brad Setser）表示，若北京政府進一步對美國豬肉、牛肉、玉米市場開放，就能拉高報價總額；只不過，除非中方做出大幅永久轉移貨物採購，或是重新包裝先前的訂單，否則將無法達到數兆美元的採購額。