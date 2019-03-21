抵華府談兩岸　柯文哲提「5個互相」





▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝，以下皆同）

文／中評社

正在華府訪問的台北市長柯文哲20日談到兩岸關係時，提出了「互相認識、互相理解、互相尊重、互相合作、互相妥協」。他呼籲兩岸重啟對話、重建信任，並回應中評社記者提問稱，關鍵在於保持開放和友善的態度。他還指「親美友中」應是台灣的基本戰略。

柯文哲20日上午在美國智庫傳統基金會發表他訪美期間唯一的公開演講。演講部分，柯文哲主要從他外科醫生出身的體會和經驗出發，談他參政理政的理念，坦承務實是他的一大特點，其間也主動提到兩岸關係。在回答聽眾問題部分，更專注於兩岸關係，5個問題有4個與兩岸關係直接相關。

在演講中，柯文哲把台北與上海的「雙城論壇」依然存在作為他的執政成績之一。他稱這是目前兩岸僅存的官方溝通管道，並認為這與他處理兩岸關係的「五個互相」主張有關：互相認識、互相理解、互相尊重、互相合作、互相妥協。他說，兩岸之間就是要互相認識、理解，互相尊重、合作，最終雙方總是需要互相妥協，才能讓事情繼續下去。「這是我對兩岸關係的態度」。

「與小國打交道要仁慈，與大國打交道要聰明（wise）。」柯文哲說道，「不管中國做什麼，台灣必須聰明···從以色列學來的經驗是，除了聰明，還要強勁。」

在答問部分，主持人、傳統基金會亞洲項目主任羅曼問：每位台灣領導人都要面對北京說「台灣是中國的一部分」，如果你掌權，怎麼處理這個問題？

柯文哲直言，今天兩岸之間最大的問題是，雙方已經沒有互信。他指出，國民黨的「九二共識」講的是「一中各表」，實際上也沒有被只講一中的大陸所接受；民進黨和蔡英文講維持現狀，但問題是，北京政府看到的卻是「去中國化」、「去蔣化」，他們還是很不高興。所以不管國民黨還是民進黨，現在跟大陸沒法對話。

柯文哲表示，兩岸之間是有障礙、有不同，所以他提出「五個互相」，就是在兩岸關係的態度上，主張即便有爭執、有障礙，不要完全斷掉雙方溝通。

柯文哲進一步指出，世界上很難找到第二個像兩岸這樣的例子--經濟上如此緊密，政治上卻如此敵意。台灣目前有38萬大陸配偶，台灣200萬人生活在大陸，去年台灣對陸貿易出超850億美元。這種狀況下，如果雙方互相仇視，對兩岸不是好事。

「我一直反對用仇恨當做政治動力，用對立當做政治手段。」柯文哲強調，「在兩岸關係上，開始對話，重新建立互信，這才是第一步。」

中評社記者問：過去兩年，兩岸官方溝通完全停頓，你有「雙城論壇」是因為你做了「兩岸一家親」的表態。隨著台灣大選到來，如果兩岸要像你說的重啟對話、重建信任，你給候選人的建議是什麼？如果你也參選，在這方面會有什麼論述？

柯文哲再度指出，過去兩年兩岸關係陷入僵局，是因為雙方這個階段沒有互信。如果反省，重回2016年，有什麼方法可以不走到今天這種局面？柯文哲解釋，當時他講「兩岸一家親」是因為這是一種態度：我先表達我是友善的、開放的，我們可以談。當然我知道我們之間有許多困難，但我願意跟你談。

柯文哲又拿以色列為例，指十字軍東征已經700多年，基督徒與回教徒的問題，以色列人與巴勒斯坦人的問題遠未解決。他說，我們不要幻想在很短的時間內解決所有問題，但作為醫生，我有個信念，我們對病人好，病人是否一定對我們好？不一定，但99.5%會，我們不要為了那0.5%而放棄99.5%。開放和友善的態度是第一步，只有透過交流才會有信任；當彼此沒有信任時，講什麼都沒有用。

那麼兩岸之間建立信任後應談什麼？柯文哲舉當年服貿協定遭「太陽花」阻擋為例，反問為何當初不先從貨貿協定開始？有人批評這是把財團和政黨利益放第一位，他認為「太陽花」反對的是兩岸貿易利益被少數買辦把持。他說，台灣政治人物應當把人民福祉放在第一位，其實很多問題可以避免。

關於台灣在美中大國角力中如何自處，柯文哲補充說明，台灣要小心，美中對抗是一個局面，台灣想的應當是如何生存，而不是想拿這個作為杠杆；台灣要克制，要把人民福祉作為最優先考量，而不是政黨考量如何將美中對抗做杠杆。他強調，「親美（日）友中」是台灣最適當的基本戰略，台灣在態度上親美，但不要故意把中國當敵人。

包括被問到蔡政府現在緊跟美國，想在台灣禁用華為設備時，柯文哲也表示，作為地方政府，會遵守上面的命令，但他指出，台灣必須聰明--美中貿易大戰無法避免，美中對抗情勢大概已經形成，在這種情勢下，台灣如何發現生存之道，是台灣需要思考的地方。

談到網安問題，柯文哲透露，他出訪美國前，其辦公室負責行程安排的人電腦被駭客侵入。如此精准，他認為，駭客可能不一定是外來的，有時就是「內賊」所為。

中評社記者注意到，在這場用英文演講、用中文答問的演講會上，柯文哲自己談到兩岸關係時，多數是使用「中國大陸」或「大陸」的字眼，直呼中國的狀況不多，只是現場翻譯官全部將之翻譯為「台灣和中國」。

這場一個小時的演講會有大約130人報名參加，但因為主辦方安排的演講廳只能容納50多人，另有70多人被安排在隔壁的大廳看現場直播。（文／中評社）

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