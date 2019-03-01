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拒收3萬元充當外遇偵探　尋嘸小王他持「衝鋒槍」誤射穿友人胸膛

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▲▼欠一萬元遭催討竟持衝鋒槍射友人，警方循線將其逮捕。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲劉男持衝鋒槍教訓友人卻不慎誤擊，在新店遭到警方逮捕。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲區一名劉姓男子因為懷疑妻子外遇，先拿了1萬元託友人跟監，友人起初一口答應，後來發現這錢實在不好賺，又將委託費還給劉男；2月23日當晚劉男屢次打電話嗆友人辦事不利，讓友人心生不滿約定在蘆洲河堤公園當面談，不料劉男竟持衝鋒槍赴約，友人奪槍時不慎遭誤擊貫穿手臂及胸部，劉男見事態嚴重趕緊將他送醫，蘆洲警方28日凌晨循線逮捕劉男及開車的關係人，訊後依法送辦。

警方調查，陳姓友人（44歲）23日晚間9點多在蘆洲遭到槍擊，被人送往全民醫院及三重宏仁醫院救治，然而該二間醫院見傷勢嚴重難以救治，遂將陳男轉院前往台北市中興醫院救治，醫師檢傷後發現是槍枝射擊造成的傷勢，隨即通報警方偵辦，由於傷勢嚴重，再由救護車將陳男轉院至馬偕醫院急救，所幸無生命危險。

被害陳男起先向警方供稱，是因為在蘆洲河堤的寵物公園公園散步時被狗吠，與對方爭吵後狗主人才開槍，但警方在現場沒有發現任何血跡，專案小組不予採信，整起案件疑點重重，調查後才知道開槍的劉男（55歲）跟陳男是多年好友，由於劉男懷疑自己戴綠帽，於是以3萬元為代價要陳男跟監老婆調查，並先給了1萬元費用。

不料陳男幾天後發現這3萬元沒有想像中的好賺，心一橫尾款也不打算拿了，就將先到手的1萬元交還劉男。劉男沒能掌握妻子外遇事件心中不是滋味，疑似酒後屢屢打給陳男嗆聲，雙方約定在五股區中直路的一間鐵皮屋談判。劉男找來周姓關係人助陣，並攜帶COLT 9MM 制式衝鋒槍到場，看到陳男就先亮槍朝地面開了1槍，陳男見狀上前試圖奪槍，衝鋒槍卻不慎走火子彈貫穿左手臂及胸部，劉男見傷勢嚴重，才跟周姓友人一起將他送醫急救。

專案小組經過抽絲剝繭多日調查，並鎖定犯嫌使用的車輛分析行蹤，27日晚間7時許先在三峽三樹路攔查該部車輛，並突破駕車之周姓關係人心房後，28日1時許循線在新店耕莘醫院安康分院將劉嫌逮捕到案，並在疏洪道起獲出做案用的COLT 9MM 制式衝鋒槍、彈夾及子彈，全案將依槍砲彈刀條例、殺人未遂案移送臺灣新北地方檢察署偵辦。

▼警方查扣COLT 9MM 制式衝鋒槍、彈夾及子彈。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼欠一萬元遭催討竟持衝鋒槍射友人，警方循線將其逮捕。（圖／記者陳豐德翻攝）

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關鍵字：衝鋒槍,外遇,偵探,小王

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