產險最多續保爭議　只有這一張保單怪不了業者有錯

▲金融消費評議中心客服中心，接聽民眾詢問金融業等相關資訊給予協助。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

產險保戶申訴中，最常見的續保爭議就以漏保強制險居多，通常民眾會說沒收到保險公司寄來的繳費通知單而忘了付保費，等發生了交通事故後才想起保險的重要性。但這一類的法官判決及金融消費評議中心委員們的認定，多採取「保戶須記得繳費期限」而難苛責產險公司收費不力。

根據金融消費評議中心的統計，產險業去年遭保戶申訴共1,235件。進一步分析案情類型，理賠案件以「理賠金額認定」為主，非理賠案件為「續保爭議」。而續保爭議中又以強制險漏保引發的理賠爭議較為常見。

據了解，過去產險公司是採取掛號郵件通知車主繳交保險費，而目前則是採取平信的大宗郵件方式寄發繳費通知單，如果車主逾期忘了繳費，產險公司還會繼續寄催繳通知信，加上產險公會寄發提醒信函，總計保險到期的前後通知車主達4次。

▼財團法人金融消費評議中心。（圖／記者李蕙璇攝）

而會從掛號信函改為平信方式，據業者透露是因為有些車主建議未在家簽收掛後信就得再跑一趟耗費時間，加上行政成本考量就改為平信。而改為平信大宗郵件寄發後也有車主抱怨說會把明信片當做廣物刊物而丟棄，或者沒有特別留意看到，以致忘了繳保費。

評議中心分析，目前法院及評議委員們對此類車主漏繳保費以致強制險失效一案，多採取有利於產險公司的見解，也就是因為強制險屬於政策性保險，每位車主必須投保及按期繳費，所以應須多費心思準時繳納保險費，充分注意權利義務，所以也較不會接受車主所說「我忘了繳，不記得時間，沒看到繳費單......」等的說詞。提醒民眾勿等到發生交通事故時，才發現強制險過期了。

去年一整年產險申訴案最多為富邦產險265件，而對照各公司簽單契約總數換算的申訴率，奪冠的為台壽保產物。

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