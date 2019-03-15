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信義房屋大舉徵才！企管、財金畢業生從零做起也成為房產達人

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▲▼信義房屋大舉徵才！企管、財金畢業生從零做起也成為房產達人。（圖／業者提供）

▲信義房屋不挖角，培養產業優秀人才。

圖、文／信義房屋提供

三月春寒料峭，各大專院校畢業徵才活動已開始熱絡，信義房屋統計2018年新進人員資料，發現來自企業管理、財金系的畢業生倍增，相較於以往以不動產科系佔大宗，非本科系畢業生選擇加入房仲業有增加的趨勢，顯見企管、財金科系的學生對於挑戰高薪、業務性質工作接受度提高。

竹北高鐵店專員羅晧宸是去年加入信義房屋的新人，畢業自靜宜大學企管系，羅晧宸表示，同學多半從事行政職或保險業務，自己則想趁年輕挑戰自我，發現信義房屋公司規模大、講求正派經營、培訓資源豐富、升遷制度透明，所以決定到信義房屋從零開始。

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▲▼信義房屋大舉徵才！企管、財金畢業生從零做起也成為房產達人。（圖／業者提供）

▲信義房屋新秀羅皓辰。

羅晧宸利用在校所學的行銷管理來自我行銷，派報製作上更懂得顏色分配、編輯排版，成功吸引客戶眼球，5個月就獲新秀獎殊榮、調任竹北高鐵店僅13天就簽到三份委託，羅晧宸說：「很辛苦，但是我想分享自己的成功經驗，也給其他新鮮人更多的信心。除了自己用心，公司提供完整物件資料庫和客戶管理APP，對我們職場新鮮人開發銷售真的非常重要。」

相較一般行業起薪較低，羅晧宸也提到，信義房屋不只提供前6個月保障月薪5萬的條件，加上30天工作鑑賞期，如果發現不適合，還會加送5萬元的轉職金，讓他挑戰自我更無後顧之憂，今年更有彈性福利制度，發送每個員工1萬枚「信福幣」，最高使用額度等同於新台幣15,000元，任職於幸福企業讓他跟同期畢業的同學相比，感覺已經贏在起跑點。

信義房屋人資部執行協理張旭表示：「信義房屋不挖角，一向自行培養產業優秀人才，所以只要大學畢業不限科系，且沒有房仲經驗的人都可以加入，而身處數位時代，企管、財經科系畢業的學生，擁有對數字的敏銳度、快速的學習能力、懂得善用科技工具提升工作效率，也非常適合房仲工作。」張旭更提到，房仲工作是高度與人接觸的工作，有樂於助人、不畏挑戰的人格特質，能共同發揮信義房屋在社區服務的正向力量也可加分。

信義房屋今年預計招募2,000人，3月14日起在逢甲大學以「我的我們次方」為主題開始校園招募活動，持續到5月共超過十場，另外也深入校園提供企業實習、獎學金等校園種子計劃，透過系列校園活動，邀請優質新鮮人才加入信義房屋挑戰自我，實現夢想。

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關鍵字：信義房屋,徵才,畢業季

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