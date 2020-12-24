　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

期交所歲末送愛超暖心　與爺爺奶奶同樂提前過聖誕

▲期交所歲末送暖至桃園蘆竹老人長期照顧中心，與爺爺奶奶們提前共度溫馨聖誕節。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者陳珊珊／桃園採訪報導

爺爺奶奶頭戴聖誕帽，隨著音樂開心打起太鼓，聖誕節前夕，期交所特地來到位在桃園市蘆竹區的老人長期照顧中心，與長輩們提前共度溫馨的聖誕佳節，桃園市的大家長鄭文燦也來到現場共襄盛舉。

▲▼ 期交所歲末送暖 業配 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲長輩們頭戴聖誕帽一起參與期交所歲末送暖感恩活動。（圖／記者謝盛帆攝）

桃園市長鄭文燦表示，「我想社會福利政策的重心在於全齡照顧，從兒童、少年一直到長者，都要得到完整照顧。期交所秉持金融有愛的精神，回饋各地方政府，今年捐贈了10萬元給蘆竹長照中心加菜，200萬現金給桃園市社會救助金專戶，其中150萬購買日照專車，充分讓我們感受到期交所的愛與關懷」。

▲▼ 期交所歲末送暖 業配 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲桃園市長鄭文燦也來到現場共襄盛舉。（圖／記者謝盛帆攝）

期交所做公益不落人後，響應桃園市政府需求，捐贈200萬元幫助有需要的人，以及10萬元的加菜金，為爺爺奶奶們補充好體力。另外更特別準備聖誕小禮物「百寶箱」，裡頭裝滿冬季保暖物品，要送給每位長輩。

▲▼ 期交所歲末送暖 業配 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼期交所贈送百寶箱給爺爺奶奶們，裡頭裝滿冬季保暖用品，陪伴長輩們度過寒冬。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼ 期交所歲末送暖 業配 。（圖／記者謝盛帆攝）

期交所董事長吳自心說：「營利事業賺了錢，就應該要多做一點公益回饋社會，這才是盡到公司的責任。百寶箱可以放置長輩們需要的藥品、日常用品，我們同仁另外買了毛帽、毛襪、圍脖等冬季的保暖物品，來塞滿百寶箱，送給爺爺奶奶們使用，表達我們對桃園在地長輩的敬意」。

▲▼ 期交所歲末送暖 業配 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲期交所董事長吳自心。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼ 期交所歲末送暖 業配 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲金管會副主委許永欽。（圖／記者謝盛帆攝）

金管會副主委許永欽表示，「很高興參與期交所舉辦的歲末送暖感恩活動，期交所本身是金融服務業，它能夠秉持取之於社會、用之於社會的精神，以實際行動讓我們社會更加祥和，讓一些弱勢團體，得到更多的照顧，我覺得非常好」。

落實金融機構對台灣的社會責任，期交所以實際行動表達愛與關懷，為爺爺奶奶們送上溫暖，也在這寒冬時刻替社會注入一股暖流。

ET快訊
放閃李佳穎…KID一開始標錯人　「無辜女星」剛上《玩很大》
BMW臨停家門「車震40分鐘」　屋主怒曝畫面：還把子孫留現場
快訊／高雄男「陳屍公墓」　家人昨才報失蹤
快訊／勞動基金弊案再爆雷　群益投信副總等3人遭約談
寶和會買兇價碼曝光　館長「25萬」最低
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

創歷史新高！　期交所全年交易量挑戰3.4億口、獲利估27億元

期交所歲末送愛超暖心　與爺爺奶奶同樂提前過聖誕

頂新和德串聯彰化聖家孩童報佳音　為在地民眾送暖傳遞祝福

一份禮盒兩份愛！愛盲庇護青年攜手呷七碗募年菜送暖弱勢家庭

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

高雄20歲女自主健康管理第一天　爽揪9人吃火鍋後確診！遭罰1萬

不明「X疾病」疑出現0號病患　致死率90%！專家：世紀奪命病毒

出去玩！橘貓搭捷運全程靜悄悄　出站秒鑽出袋子「瞇眼找爸討抱」

爸在家工作乖巧黃金獵犬求陪玩 叼心愛玩偶「站衛兵」安靜等待

媽吃泡麵「吃貨貓」狂碰筷子！　 牠偷撈麵被阻止：大便手不要來

期交所歲末送愛超暖心　與爺爺奶奶同樂提前過聖誕

頂新和德串聯彰化聖家孩童報佳音　為在地民眾送暖傳遞祝福

一份禮盒兩份愛！愛盲庇護青年攜手呷七碗募年菜送暖弱勢家庭

萊豬、台豬傻傻分不清楚？　10個 Q＆A懶人包一次搞懂

2021「萊」定了！　美豬牛開放爭議事件簿一次看

徐巧芯嗆蘇貞昌「騙神仔AKA行政院長」：已證我所言屬實還補刀！

培育原住民棒球選手　體育署輔導就業

又傳送貨員過勞！190公分壯男工作6個月「暴瘦20公斤」...家中暴斃

LV保溫瓶、水晶雪球你看過嗎！盤點超狂小物　還有毛毛眼罩萌到爆

放閃李佳穎…KID一開始標錯人！　「無辜女星」才剛上《玩很大》

散戶熱錢湧入股市　11月證券劃撥帳戶餘額創新高！

住8樓「24小時被監視」！單身女崩潰抱怨…網一面倒罵翻

蘋果官網訂價鬧烏龍！部分配件「打1折」 中國網友急下單

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

公益熱門新聞

麗富康號召經銷商挽袖捐血解血荒

期交所歲末送愛超暖心　與爺爺奶奶同樂提前過聖誕

頂新和德串聯彰化聖家孩童報佳音

愛盲庇護青年攜手呷七碗募年菜

一下雨「馬老師」就泡在水裡…

王令麟未忘初心推更生人銷售平台

東森做公益　王令麟站第一線傳遞正能量

醫護辛苦了！王令麟：東森捐贈防疫禮

王令麟豪捐千包米助社福團體過節

東森爸爸王令麟獲華人公益節表揚

歲末獻愛　電商公益勸募活動一次看

王令麟、吳宗憲為偏鄉孩子做早餐

王令麟打造世界首創口罩型聖誕樹

魏應充打造棒球營！王維中驚喜現身

更多熱門

相關新聞

旭富先罰70萬...空汙水汙還要再罰

旭富先罰70萬...空汙水汙還要再罰

旭富製藥大火延燒案造成5家工廠逾18億元財損，市長鄭文燦23日主持市政會議時表示，旭富向市府申請存放金屬鈉超出申報量的5倍多，將依消防法開罰10萬元、違反危險物品管理辦法開罰60萬元，共70萬元；另外，旭富也違反空汙、水汙法，最高可處罰500萬元，市府將加強清查全市600多家列管存有公共危險物品工廠。

群創聖誕公益送暖！全新電腦送偏鄉　連4年實現逾5000位孩童心願

群創聖誕公益送暖！全新電腦送偏鄉　連4年實現逾5000位孩童心願

旭富大火釀1死1傷　鄭文燦：開罰70萬

旭富大火釀1死1傷　鄭文燦：開罰70萬

本土確診案例　鄭文燦：五月天演唱會暫時照辦

本土確診案例　鄭文燦：五月天演唱會暫時照辦

愛盲庇護青年攜手呷七碗募年菜

愛盲庇護青年攜手呷七碗募年菜

關鍵字：

社會企業期交所公益桃園蘆竹長照中心鄭文燦

讀者迴響

熱門新聞

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

五月天深夜驚喜送「時隔2年大禮」

兒子狂丟東西下樓　媽破門心碎：他在求救

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

小A辣開機了！男友不戴套驗貨「緊到不行」

今年首波寒流恐探6°C！急凍時程出爐

「廣達妹」確診前2天傳參加台北馬拉松　印刷大廠要求員工清查

桃園+1確診！全台病例分布地圖

剛送完老婆上班…31歲尪高架橋尋死！

市集遇暗黑萌獸！一排人跪地搶拍

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！揪9人吃鍋後確診

李佳穎突放閃KID！6月才認愛男友

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

弟弟整夜抱「100%天然羽絨」甜睡

紐籍機師同班空服百人趴照片曝

更多

最夯影音

更多
信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了
小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面