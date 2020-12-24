期交所歲末送愛超暖心　與爺爺奶奶同樂提前過聖誕

▲期交所歲末送暖至桃園蘆竹老人長期照顧中心，與爺爺奶奶們提前共度溫馨聖誕節。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者陳珊珊／桃園採訪報導

爺爺奶奶頭戴聖誕帽，隨著音樂開心打起太鼓，聖誕節前夕，期交所特地來到位在桃園市蘆竹區的老人長期照顧中心，與長輩們提前共度溫馨的聖誕佳節，桃園市的大家長鄭文燦也來到現場共襄盛舉。

▲長輩們頭戴聖誕帽一起參與期交所歲末送暖感恩活動。（圖／記者謝盛帆攝）

桃園市長鄭文燦表示，「我想社會福利政策的重心在於全齡照顧，從兒童、少年一直到長者，都要得到完整照顧。期交所秉持金融有愛的精神，回饋各地方政府，今年捐贈了10萬元給蘆竹長照中心加菜，200萬現金給桃園市社會救助金專戶，其中150萬購買日照專車，充分讓我們感受到期交所的愛與關懷」。

▲桃園市長鄭文燦也來到現場共襄盛舉。（圖／記者謝盛帆攝）

期交所做公益不落人後，響應桃園市政府需求，捐贈200萬元幫助有需要的人，以及10萬元的加菜金，為爺爺奶奶們補充好體力。另外更特別準備聖誕小禮物「百寶箱」，裡頭裝滿冬季保暖物品，要送給每位長輩。

▲▼期交所贈送百寶箱給爺爺奶奶們，裡頭裝滿冬季保暖用品，陪伴長輩們度過寒冬。（圖／記者謝盛帆攝）

期交所董事長吳自心說：「營利事業賺了錢，就應該要多做一點公益回饋社會，這才是盡到公司的責任。百寶箱可以放置長輩們需要的藥品、日常用品，我們同仁另外買了毛帽、毛襪、圍脖等冬季的保暖物品，來塞滿百寶箱，送給爺爺奶奶們使用，表達我們對桃園在地長輩的敬意」。

▲期交所董事長吳自心。（圖／記者謝盛帆攝）

▲金管會副主委許永欽。（圖／記者謝盛帆攝）

金管會副主委許永欽表示，「很高興參與期交所舉辦的歲末送暖感恩活動，期交所本身是金融服務業，它能夠秉持取之於社會、用之於社會的精神，以實際行動讓我們社會更加祥和，讓一些弱勢團體，得到更多的照顧，我覺得非常好」。

落實金融機構對台灣的社會責任，期交所以實際行動表達愛與關懷，為爺爺奶奶們送上溫暖，也在這寒冬時刻替社會注入一股暖流。