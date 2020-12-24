　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

看火焰之舞做公益！花蓮募集善款近百萬　全捐社福團體

▲▼愛爾蘭踢踏舞火焰熱潮首次蒞臨花蓮演出，花蓮因此為社福團體募集近百萬善款。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

愛爾蘭踢踏舞火焰熱潮首次蒞臨花蓮演出，花蓮因此為社福團體募集近百萬善款。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「火焰之舞-愛爾蘭踢踏舞」12月16日在花蓮小巨蛋演出圓滿落幕，在縣長徐榛蔚大力推動下，將150張火焰之舞貴賓券，以捐款新台幣5,000元予花蓮社福團體即兌換1張貴賓券，共募得善款97萬2,600元。

▲▼愛爾蘭踢踏舞火焰熱潮首次蒞臨花蓮演出，花蓮因此為社福團體募集近百萬善款。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

徐榛蔚表示，在花蓮縣政府的努力爭取之下，愛爾蘭踢踏舞火焰熱潮首次蒞臨花蓮演出，是東部唯一的一場，今年由於疫情關係，各社福團體收入善款有限，為了喚起大家對於社福團體營運的重視，將這次花蓮縣政府所獲得的150張火焰之舞貴賓券全數捐出，讓社會善心人士及企業主捐款換票，除有各社會善心人士踴躍捐款外，另外恩典幼兒園、天使幼兒園、三立芳幼兒園、東新營造有限公司、好慶科技企業股份有限公司、花東文教基金會、永御實業有限公司、提拉米蘇貿易有限公司、美崙工業區廠商協進會等企業主，做公益亦不落人後，同時也發揮了愛心。

▲▼愛爾蘭踢踏舞火焰熱潮首次蒞臨花蓮演出，花蓮因此為社福團體募集近百萬善款。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

黎明教養院表示，在社福團體寒冬之際，非常感謝花蓮縣政府推動「捐款社福換門票、看火焰之舞做公益」的活動，讓社福團體在凜冽的冬天還能感受到社會各界的溫暖；兒童早療協會魏任儀表示，感謝花蓮縣文化局的安排，集結民間力量及社會資源，為公益加碼，除了鼓勵民眾一起觀賞難得一見的表演，更進一步讓民眾有機會認識花蓮在地的社福團體，在疫情影響下，給予社福單位很多的溫暖及募款幫忙。台灣兒童發展早期療育協會也獲得捐款機會，協會表示將用於偏鄉到宅服務的執行基金，讓偏鄉的孩童持續獲得療育服務機會，在此為捐款人致上最大謝意。

▲▼愛爾蘭踢踏舞火焰熱潮首次蒞臨花蓮演出，花蓮因此為社福團體募集近百萬善款。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

本次受惠社福團體為社團法人花蓮縣脊髓損傷福利協進會、財團法人臺灣省花蓮縣基督教宣教士差會附屬花蓮畢士大教養院、社團法人花蓮縣老人暨家庭關懷協會、財團法人台灣基督教門諾會附設花蓮縣私立黎明教養院、博愛居安盧老人安養中心、財團法人陽光社會福利基金會東區中心、社團法人花蓮縣肢體傷殘福利協進會、臺灣兒童發展早期療育協會、花蓮縣聾人協會、財團法人花蓮縣私立美崙啟能發展中心、財團法人花蓮縣私立吉豐老人養護所、中華飛揚關懷協會、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會花蓮分事務所、財團法人台灣基督教門諾會醫療財團法人等，總計有14個社福團體受惠。

ET快訊
放閃李佳穎…KID一開始標錯人　「無辜女星」剛上《玩很大》
BMW臨停家門「車震40分鐘」　屋主怒曝畫面：還把子孫留現場
快訊／高雄男「陳屍公墓」　家人昨才報失蹤
快訊／勞動基金弊案再爆雷　群益投信副總等3人遭約談
寶和會買兇價碼曝光　館長「25萬」最低
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

看火焰之舞做公益！花蓮募集善款近百萬　全捐社福團體

竹市「台灣工藝之家」揭牌　林瑤農玻璃工藝獲肯定

毛孩網紅NANA、阿楞　竹市當動物收容所一日志工

台鐵花東線元旦假期加開6對號列車　12月25日凌晨起開放訂票

健檢做對了嗎？指數正常不一定沒病　醫師：客制化健檢才有保障

雲林不一樣了！張麗善就職2週年　揭「下一個十年」發展方針

鹿草看守所受刑人逃獄　再忍1個月就可申請返家探視

高市交警辦線上「有獎徵答」吸引逾3千人　平安夜直播開獎

雲林林內點亮羅漢松「黃金燈衣」　歡慶聖誕賞雙松光廊

崑山科大聖誕點燈慶佳節　校友總會送出Gogoro電動車掀高潮

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

高雄20歲女自主健康管理第一天　爽揪9人吃火鍋後確診！遭罰1萬

不明「X疾病」疑出現0號病患　致死率90%！專家：世紀奪命病毒

出去玩！橘貓搭捷運全程靜悄悄　出站秒鑽出袋子「瞇眼找爸討抱」

爸在家工作乖巧黃金獵犬求陪玩 叼心愛玩偶「站衛兵」安靜等待

媽吃泡麵「吃貨貓」狂碰筷子！　 牠偷撈麵被阻止：大便手不要來

看火焰之舞做公益！花蓮募集善款近百萬　全捐社福團體

竹市「台灣工藝之家」揭牌　林瑤農玻璃工藝獲肯定

毛孩網紅NANA、阿楞　竹市當動物收容所一日志工

台鐵花東線元旦假期加開6對號列車　12月25日凌晨起開放訂票

健檢做對了嗎？指數正常不一定沒病　醫師：客制化健檢才有保障

雲林不一樣了！張麗善就職2週年　揭「下一個十年」發展方針

鹿草看守所受刑人逃獄　再忍1個月就可申請返家探視

高市交警辦線上「有獎徵答」吸引逾3千人　平安夜直播開獎

雲林林內點亮羅漢松「黃金燈衣」　歡慶聖誕賞雙松光廊

崑山科大聖誕點燈慶佳節　校友總會送出Gogoro電動車掀高潮

中學五人制／林文傑找同班同學相挺　不願讓壢中倒社有原因

王一博狂撩趙麗穎「摸頭殺」　仙女靈氣美哭網友登熱搜

萊豬、台豬傻傻分不清楚？　10個 Q＆A懶人包一次搞懂

2021「萊」定了！　美豬牛開放爭議事件簿一次看

徐巧芯嗆蘇貞昌「騙神仔AKA行政院長」：已證我所言屬實還補刀！

培育原住民棒球選手　體育署推動輔導計畫

又傳送貨員過勞！190公分壯男工作6個月「暴瘦20公斤」...家中暴斃

LV保溫瓶、水晶雪球你看過嗎！盤點超狂小物　還有毛毛眼罩萌到爆

放閃李佳穎…KID一開始標錯人！　「無辜女星」才剛上《玩很大》

散戶熱錢湧入股市　11月證券劃撥帳戶餘額創新高！

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

地方熱門新聞

士官跳傘「主傘打不開」　4秒高速墜落

台中男連吃30天日日春　當補藥險中毒

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

台南蘇大媽罰金分3期付款　但又告了！

2020年上半年治安滿意度台南六都第一

麗寶跨年演唱會煙火秀照辦！加強防疫

陳亭妃、陳怡珍服務處關懷弱勢

年收200萬女「聯誼」竹科男　急婚GG

一星衣益募資超標　咖啡慰勞櫃哥姊

市議員余信憲　送院童禮物學習守護身體

前立委余宛如　就任桃園市府資科局長

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

7旬老翁跌倒腦傷不自知　半癱才知腦出血

桃園推萬元獎勵　鼓勵中高齡者就業

更多熱門

相關新聞

來自星星的孩子　背後的各種難題

來自星星的孩子　背後的各種難題

走進深山裡，看見一座打造屬於星兒的理想家園，有別於一般學校的教學現場。服務中重度成人自閉症的工作人員們溫柔而堅定，面對來自星星的星兒們，有時無法完全領會、有時感知到隱約碰觸的到星兒們內心，帶著一種複雜的理解與情感連結，在日常生活之中，日復一日的投入自閉症者的服務。

期交所歲末送愛超暖心　與爺爺奶奶同樂提前過聖誕

期交所歲末送愛超暖心　與爺爺奶奶同樂提前過聖誕

群創聖誕公益送暖！全新電腦送偏鄉　連4年實現逾5000位孩童心願

群創聖誕公益送暖！全新電腦送偏鄉　連4年實現逾5000位孩童心願

桃園捷工局邀社福團體　遊軌道願景館

桃園捷工局邀社福團體　遊軌道願景館

愛盲庇護青年攜手呷七碗募年菜

愛盲庇護青年攜手呷七碗募年菜

關鍵字：

火焰之舞公益善款社福團體

讀者迴響

熱門新聞

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

五月天深夜驚喜送「時隔2年大禮」

兒子狂丟東西下樓　媽破門心碎：他在求救

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

小A辣開機了！男友不戴套驗貨「緊到不行」

今年首波寒流恐探6°C！急凍時程出爐

「廣達妹」確診前2天傳參加台北馬拉松　印刷大廠要求員工清查

桃園+1確診！全台病例分布地圖

剛送完老婆上班…31歲尪高架橋尋死！

市集遇暗黑萌獸！一排人跪地搶拍

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！揪9人吃鍋後確診

李佳穎突放閃KID！6月才認愛男友

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

弟弟整夜抱「100%天然羽絨」甜睡

紐籍機師同班空服百人趴照片曝

更多

最夯影音

更多
信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了
小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面