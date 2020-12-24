看火焰之舞做公益！花蓮募集善款近百萬　全捐社福團體

▲愛爾蘭踢踏舞火焰熱潮首次蒞臨花蓮演出，花蓮因此為社福團體募集近百萬善款。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「火焰之舞-愛爾蘭踢踏舞」12月16日在花蓮小巨蛋演出圓滿落幕，在縣長徐榛蔚大力推動下，將150張火焰之舞貴賓券，以捐款新台幣5,000元予花蓮社福團體即兌換1張貴賓券，共募得善款97萬2,600元。

徐榛蔚表示，在花蓮縣政府的努力爭取之下，愛爾蘭踢踏舞火焰熱潮首次蒞臨花蓮演出，是東部唯一的一場，今年由於疫情關係，各社福團體收入善款有限，為了喚起大家對於社福團體營運的重視，將這次花蓮縣政府所獲得的150張火焰之舞貴賓券全數捐出，讓社會善心人士及企業主捐款換票，除有各社會善心人士踴躍捐款外，另外恩典幼兒園、天使幼兒園、三立芳幼兒園、東新營造有限公司、好慶科技企業股份有限公司、花東文教基金會、永御實業有限公司、提拉米蘇貿易有限公司、美崙工業區廠商協進會等企業主，做公益亦不落人後，同時也發揮了愛心。

黎明教養院表示，在社福團體寒冬之際，非常感謝花蓮縣政府推動「捐款社福換門票、看火焰之舞做公益」的活動，讓社福團體在凜冽的冬天還能感受到社會各界的溫暖；兒童早療協會魏任儀表示，感謝花蓮縣文化局的安排，集結民間力量及社會資源，為公益加碼，除了鼓勵民眾一起觀賞難得一見的表演，更進一步讓民眾有機會認識花蓮在地的社福團體，在疫情影響下，給予社福單位很多的溫暖及募款幫忙。台灣兒童發展早期療育協會也獲得捐款機會，協會表示將用於偏鄉到宅服務的執行基金，讓偏鄉的孩童持續獲得療育服務機會，在此為捐款人致上最大謝意。

本次受惠社福團體為社團法人花蓮縣脊髓損傷福利協進會、財團法人臺灣省花蓮縣基督教宣教士差會附屬花蓮畢士大教養院、社團法人花蓮縣老人暨家庭關懷協會、財團法人台灣基督教門諾會附設花蓮縣私立黎明教養院、博愛居安盧老人安養中心、財團法人陽光社會福利基金會東區中心、社團法人花蓮縣肢體傷殘福利協進會、臺灣兒童發展早期療育協會、花蓮縣聾人協會、財團法人花蓮縣私立美崙啟能發展中心、財團法人花蓮縣私立吉豐老人養護所、中華飛揚關懷協會、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會花蓮分事務所、財團法人台灣基督教門諾會醫療財團法人等，總計有14個社福團體受惠。