一份禮盒兩份愛！愛盲庇護青年攜手呷七碗募年菜送暖弱勢家庭

圖、文／愛盲基金會提供

每逢佳節，總是庇護員工最忙碌的時刻，他們期盼著能靠自己的力量，一步一腳印地去讓心中的夢想實現。雖然受到疫情影響，訂單不如以往熱絡，也令學員們努力踏出的每一步都更加艱難，但愛盲基金會為了讓同樣辛苦的弱勢朋友也可以感受到年節的溫暖，因此特與知名食品大廠呷七碗一同發起「一份禮盒．兩份愛」的春節送愛活動，鼓勵消費者認購禮盒後，再由新北市社會局統一轉贈給新北市視障與身心障者者之經濟弱勢家庭。

此次愛盲基金會有鑑於疫情影響，特別結合呷七碗聯合舉辦春節年菜送愛活動，鼓勵企業及大眾認購內含「上品佛跳牆」、「干貝米糕」、「蔗香燻雞」等菜色豐富的「富貴吉祥年菜組」，讓經由媒體評比的優良年菜，溫暖新北市視障者及弱勢家庭的心。此外，更將年菜認購扣除相關經費後，所得捐贈將作為愛盲基金會庇護工場學員之工作訓練經費，讓愛雙倍轉動，一份愛幫助身障員工就業，另一份愛將讓新北視障者及弱勢家庭過好年。

新北市勞工局輔導的愛盲庇護工場是身障員工的幸福工作職場，提供簡單、重複性高的「商品包裝」及「手工皂製作」等工作項目，訓練庇護青年們學習工作技能與職場互動。但因年度服務經費需求龐大，加上受到新冠肺炎疫情的影響，為此愛盲基金會不僅經由網站與企業合作販賣商品，也透過各種銷售管道，邀請社會大眾購買庇護商品，給予庇護員工最直接的支持，讓庇護學員能有獨立自主的工作機會。

愛盲基金會董事長謝邦俊表示：基金會為了幫助有意願卻無法順利就業的身心障礙朋友，可以擁有安全、穩定的就業環境、培養工作技能，減輕家庭經濟與照護負擔。多年來著手推動「ISP個別輔助計劃」，提供綜合認知、語言治療、物理治療、職能治療、生活訓練、親職教育及教養諮詢等相關服務及資訊；迄今每年服務之身心障礙青年約80人，而高額的就業服務費用，也造成基金會沉重的壓力。此次的春節送愛活動，特別呼籲社會善心企業，能夠將因疫情衝擊而取消舉辦的尾牙經費，轉而認購愛盲庇護工場的年節禮盒或送愛年菜，幫助身心障礙者能夠擁有自立自主的機會。

募集送愛禮盒從即日起至1/22止，詳情請洽愛盲基金會與呷七碗官網，將您的愛心化為實際的行動，響應公益消費踴躍認購，與庇護員工一同用愛擁抱弱勢家庭，並幫助身心障礙青年們就業；此外，愛盲的「為愛打算」春檔期已經在庇護員工的努力下展開，除了手工皂禮盒以外，還提供了穀物、果乾、年菜、水果等各式禮盒選項，歡迎社會大眾與企業團體訂購，愛盲基金會邀您一起精打細算，為愛打算。

春節禮盒購買專線：02-8667-5358

訂購網址：https://www.mon-select.com