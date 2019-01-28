竹市列螺鈿技藝為無形文化資產　獲中央補助推廣保存

▲新竹市文化局決議登錄「螺鈿工藝」為傳統工藝類文化資產。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

在新竹市，有一項獨特的「螺鈿工藝」，是一種將貝殼鑲嵌入木材中，做成傢俱、屏風、文鎮等藝品的技術，但因為製程耗時耗力，正面臨失傳的危機，為保存這項珍貴的技藝，新竹市文化局24日召開「新竹市無形文化資產」審議，決議登錄「螺鈿工藝」為傳統工藝類文化資產，並於25日獲得中央補助，未來將投入約250萬經費，與大專院校合作，並結合中小學藝文課程，將更多人接觸這項文化，進一步將這個工藝傳承下去。

螺鈿工藝與新竹生活有著密切與深厚的在地文化歷史，50年代螺鈿深受美國人喜愛，創造出口商機，自港遷台的第一代螺鈿工藝匠師落根於新竹，新竹也就成為全台唯一有螺鈿工藝產業的重鎮。其工法根基厚實、獨特，自創工具及稀有的材料更是彌足珍貴。但隨著其他裝飾技術的開發，加上螺鈿切割耗時又費工，創作過程相當辛苦，因此傳承人才甚少，面臨著凋零與消失的危機。

新竹市長林智堅表示，為保存這項工藝，螺鈿於24日正式成為新竹市繼玻璃、木雕、漆藝、北管、竹塹中元城隍祭典外，第六項獲登錄之無形文化資產，通過審核的三位工藝保存者皆設籍、居住在新竹市，分別是陳甫強、張茂森、張茂欽，三位老師不遺餘力的持續創作與扎根傳承，值得肯定。

林智堅表示，除了登錄無形資產外，市政府於25日也成功向文化部爭取到「竹塹工藝推廣扎根計畫」經費，未來將補助約250萬元經費推廣傳承該項技藝，透過傳習人才培育、藝苗育成教育推廣、青年大使培育推廣等主軸，與大專院校相關系所學生合作，結合中小學藝文課程，盼師生透過培力及實作，認識這項技藝，從中體會文化資產所承載的集體記憶與在地認同，盼進一步將這項文化資產傳承下去。

新竹市文化局長黃竫蕙表示，螺指的是貝殼，鈿指的是鑲嵌，螺鈿工藝又可分軟螺鈿及硬螺鈿兩種，多應用於漆器工藝與家具及日用品裝飾。軟螺鈿是將貝殼切成薄片貼在漆胎表面，硬螺鈿則需要在木塊上挖凹槽做鏤空效果，再將貝殼鑲嵌上去，技術難度更高。目前設籍居住在新竹市的陳甫強、張茂森、張茂欽等三位工藝保存者，不僅有卓越的技術，更有對於該工藝的執著，持續創作、傳習與推動，是新竹市乃至全台「螺鈿工藝」的典範代表與重要薪傳。

黃竫蕙表示，陳甫強工藝師，父親陳志升為來台第一代發展螺鈿產業匠師，子克紹箕裘，熟知傳統螺鈿工藝的知識與技術，並掌握其藝術的表現形式。擁有家傳的傳統技藝，更擁有技藝傳承的使命感，他堅持使用傳統自製的鋼質鋸絲及鋸弓，發揚傳統工藝文化，並熱心於無私且義務的教學，值得肯定。

黃竫蕙表示，張茂森、張茂欽兩位兄弟，自少合作創作，除師傳第一代來台發展匠師陳志升、李平球的傳統知識與技藝外，更勇於創新與突破，自行研發「掐絲螺鈿」，其掐絲的絲也是由貝殼所鋸切，鑲嵌於貝殼之間，形制類似金屬工藝的「掐絲琺瑯」，有別於傳統的螺鈿工藝，兼具傳統及創新，獨樹一格。