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《識相．非象》241藝術空間　化身雕塑美育陣地

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▲241藝術空間2019年開春首檔《識相．非象》展。（圖／新竹市政府提供）

▲241藝術空間2019年開春首檔《識相．非象》展。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

2019年開春，新竹241藝術空間以全新的丰采，迎接新年度到來！首檔《識相．非象》展，將241藝術空間化身為雕塑美育陣地，邀集本土與國際雕塑名家，匯聚新竹，透過媒材與形式的詳實展演，讓觀眾深入了解雕塑發展沿流與各種可能表現風貌，將可感受到雕塑的魅力及專業內涵，極富啟發性。

新竹市長林智堅表示，新竹241藝術空間是新竹市面積最大的藝術展場，為了彰顯新竹科技城特性，融合科技與藝術的展品內容是主軸，今年241藝術空間還提出兩項創舉，一是「241 Small Space(簡稱SS)新銳藝術徵件計劃」，鼓勵新銳藝術家透過申請展方式進駐，除強化藝文館舍與在地藝術家互動外，241也將成為新銳藝術家發表作品的平台；另一是「兒童藝術學習護照」，鼓勵新竹市學童養成逛藝術空間的習慣。

新竹市文化局長黃竫蕙表示，新竹市光中央路上就有新竹美術館和241藝術空間兩個美術聖地，市民可循護城河、中央公園或隆恩圳，散步抵達，欣賞藝術兼集章換獎，希望從家庭、學校開始著手，深化新竹市民的藝術內涵。

《識相．非象》聯合策展人臺藝大雕塑系主任賴永興、沃沃美學藝術總監張馨之指出，識相，是藝術家面對雕塑原形、辨別物象的創作引線及推進過程，非象則是藝術家跳脫形象、自由演繹及創作意念的可視化延展，期待從實體到虛擬展演，揭開雕塑後面的精神與態度，透過展覽傳遞雕塑魅力及專業內涵。

文化局表示，今年展場動線也做了變革，依序是「臺藝大袖珍雕塑典藏展」，精選50件鞋盒大小袖珍雕塑典藏作品，是臺藝大袖珍雕塑典藏的精巧作品，接著有「解構雕塑五大工坊展區」導引民眾進入：塑造、金屬、石雕、木雕、複合媒材五大工坊，了解不同媒材的雕塑創作者他們在工坊的工作歷程；接著是「在地vs國際雕塑相對論─雕塑名家邀請展」，包括：劉柏村、陳銘、王國憲、宋璽德、賴永興、楊子強(新加坡)、裘安．蒲梅爾(Joan Pomero法國)、吉田敦(日本)、薩爾瓦多．馬可(Salvador Marco西班牙)及在地雕塑家蕭銘芚、莊志輝、林時植等人，藉由多元豐富的作品，呈現臺灣當代雕塑藝術的局部樣態，也藉此跟國際對話。

文化局表示，最後一站到「色彩光雕師－雕塑美育互動學習區」，親子可透過科技虛擬互動方式，操作觸控面板，在實體投影上體驗以彩色光筆自由形塑的樂趣；至於開放國內外新銳藝術工作者申請的「241 Small Space」空間，首檔展出新銳藝術家謝懷賢作品，他巧妙融入了AR、聲音與錄像多元形式，展現物質(雕塑)與非物質(聲音)在空間同步的關連與變化，饒富趣味。

《識相．非象》展期即日至3月24日，期中將辦三檔親子共學活動，包括：形塑生活─木雕DIY體驗，講者│藝術家陳佩吟2019/2/16 (六) 14:00-16:00、造形歷程─解構雕塑五大工坊，講者│國立臺灣藝術大學宋璽德教授， 2019/3/2 (六) 14:00-16:00、形像之間─賴永興創作分享座談，講者│國立臺灣藝術大學賴永興教授，2019/3/16 (六) 14:00-16:00；相關訊息可上「241藝術空間」粉絲專頁(https://www.facebook.com/hsinchu241/)查詢，文化局洽詢專線03-5337945，或洽1999為民服務專線。

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關鍵字：新竹市文化局, 241藝術空間

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