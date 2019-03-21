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獅航錄音曝光！機師墜機前「超絕望」翻手冊...根本沒提供方法

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▲▼ 印尼國家運輸安全委員會11月28日發布的獅航JT610班機空難初步調查報告。（圖／路透）

▲印尼國家運輸安全委員會11月28日發布的獅航JT610班機空難初步調查報告。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）波音737 MAX8空難後，全世界目光再次聚焦到5個月前同樣發生事故的獅航，根據出事的波音737 MAX 8客機上黑盒子數據顯示，這兩起事件「非常相似」，黑盒錄下客機墜毀前的正副駕駛對話，機師曾在生死瞬間查閱使用手冊，企圖瞭解飛機機頭向

下傾斜的原因，無奈還沒找到便已墜海。

綜合外媒報導，兩駕失事飛機皆為同樣機型，讓波音的安全性受到各界質疑，飛行的高度變化不穩定，說明機師難以控制飛機，懷疑是操控性增益系統（MCAS）導致墜機悲劇發生；當飛機在手動飛行情況遇到仰角過高，導致飛機面臨失速危險時，MCAS會悄然啟動幫助飛行員壓低機頭。

▼墜毀前曾要求返回機場！印尼獅航機長最後求救聲讓人心碎。（圖／臉書）

▲▼ 墜毀前曾要求返回機場！印尼獅航機長最後求救聲讓人心碎。（圖／臉書）

獅航空難在發生一個月後，當局曾指出失事航班起飛僅2分鐘，副機師就通報出現「飛行控制問題」，並稱機師希望維持在5000呎高度，但沒有具體說明是甚麼問題。報道引述3名了解失事客機黑盒錄音人士指，錄音中提到空速，以及機長的顯示器上顯示一個儀表出現問題，但副機師的顯示器上卻沒有。

《路透》表示，獅航墜機前，機組人員還在翻操作手冊，但最終沒有找到解決方案，事實上，這架航班上波音提供的手冊，根本沒有提到如何應對這樣的狀況，因此就算系統有警告機師飛機處於失速狀態，並強壓機頭；機長嘗試讓飛機爬升，電腦系統仍然再錯誤的判斷，導致客機處於失速。這樣一來，獅航機上全員生命的最後13分鐘，似乎是寄托在0%的可能性上。

▲▼ 印尼獅航空難打撈失事班機引擎 。（圖／路透）

▲印尼獅航空難打撈失事班機引擎 。（圖／路透）

報導表示，機上的機組人員最後幾分鐘是「相當絕望的」，形容如同考試般，「100道題目，時間到了，你只做了75題，當然會非常恐慌。」這是獅航失事客機黑盒錄音內容首次公開，獅航發言人說明所有數據和資料均已提交調查人員，拒絕評論。

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關鍵字：737 MAX,獅航,Ethiopian Airlines,衣索比亞航空

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