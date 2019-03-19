不相信美國FAA！　加拿大將重審波音737 MAX安全認證

▲加拿大航空一架波音737 MAX 8客機。（資料照／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

據傳美國聯邦航空總署（FAA）因波音737 MAX客機的安全認證一事遭調查後，加拿大交通部長賈諾（Marc Garneau）表示，交通部也正重新檢視發給波音同型飛機的安全許可；另外，即使FAA審核合格，加拿大也會自行驗證波音提供的軟體更新。

衣索比亞航空近日發生空難事故，造成157人死亡，加上去年10月印尼獅子航空也發生一起奪走189條人命的墜機事故，事故機型都是波音737 MAX 8客機，讓此型客機因適航安全性問題遭全球停飛。

《華爾街日報》披露，美國司法部與交通部目前正在調查FAA當初核發合格許可的程序。知情人士透露，波音當初急於盡快完成波音737 MAX 8的設計與認證流程，交通部監察長辦公室正調查FAA是否為波音提供任何捷徑，進而危及飛安。另外，華盛頓一個大陪審團已經傳喚至少一名參與開發該機型的相關人員。

根據美國與加拿大的雙邊協議認證，加拿大過去曾接受FAA於2017年3月核發給波音737 MAX系列的安全認證。加拿大交通部長賈諾（Marc Garneau）18日在渥太華向媒體表示，交通部可能不會採取任何行動，但認為重新檢視波音737 MAX的認證是明智之舉。

賈諾說，「我們可能任何事都無法改變，但我已經做出一個好的決定，認為最好審查核發給MAX 8機型的認證類型。」他補充說，加拿大交通部將針對波音未來數周內的軟體更新自行認證，即使FAA已經核可也是如此。對此，FAA不願意發表評論。

《西雅圖時報》先前披露，波音737 MAX客機上配置的機動特性增強系統（MCAS）有幾個關鍵缺陷，然而FAA怠忽職守，未盡責於飛安認證。報導引述FAA現任與前任工程師提供的安全評估報告，指控FAA高層為協助波音追趕對手空中巴士（AirBus）的進度，要求安全工程團隊迅速完成授權認證，竟將認證工作委託給波音自己的團隊。

除此之外，安全評估報告中還「錯誤地」提供參數，進而影響評估結果；而波音公司為了吸引更多航空公司訂單，打出減少飛行員培訓、節省成本為賣點，甚至隱瞞了安裝新型飛行系統。

印尼飛安單位調查去年10月失事的獅航航班，發現波音737 MAX的MCAS系統具有安全性問題，會自動將機頭往下壓，阻止機師手動操控而釀成空難。波音公司雖然承諾對系統進行升級，並進一步培訓飛行人員，但拒絕承認MCAS存有缺陷。造成這兩起空難的真正原因仍有待進一步調查。