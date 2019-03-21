「蔡賴配」有可能！　韓國瑜直指3種人會投民進黨

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪靖宜翻攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德日前宣布投入民進黨總統初選，向總統蔡英文逼宮，為政壇投下震撼彈。高雄市長韓國瑜20日接受專訪時表示，「蔡賴配」也有可能，但他覺得民進黨絕對不會分裂，若國民黨的想法是盼民進黨分裂來獲得政治好處，「對不起門都沒有！那你就太不了解民進黨」。

韓國瑜表示，如果民進黨2020輸掉了，內部檢討的聲量一起來，說不定有可能會分裂；他認為民進黨現在還是搞不清楚，所以幫忙分析出什麼人投票給民進黨？只有三種人會投民進黨，第一種是太討厭國民黨的人；第二種是支持台獨者；第三種是希望民進黨帶來好生活的人，「民進黨最對不起的就是第三種，想要過好日子的人。」

韓國瑜說，民進黨執政後，就放出一群狼跟老虎，搶資源，有這種搞法嗎？就跟匈奴一樣，從長城外進來，趕快掠奪，呼嘯而去。號稱華人地區最驕傲的民主，只要執政就一群狼出來，吃相之難看，時間到拍拍屁股走，能夠繼續執政就繼續吃，不能執政就吃飽喝足走人，這是狼跟老虎的執政。

韓國瑜說，高雄需要的第一個是「時間」，第二個是「支持」，有了這兩者，高雄就可以起來了。行政院病了，如果還有藥可治，就會給高雄支持，如果把「韓國瑜成功」，等同於「民進黨失敗」，就無藥可治了。

韓國瑜也發出警告訊號，他認為行政院該吃藥，因為執政心態是偏差的、是有問題的，有問題到民進黨9個立委在高雄，全部反對他的經濟發展政策，這是不是生病了、病的很重，為了鬥爭、權力、資源，可以眛著良心。

至於基層如今有陰謀論，如果韓國瑜選總統，高雄市長就要讓出來，行政院副院長陳其邁又可以回來當市長。韓國瑜對此回應，他是高雄子弟在中央當最大的官的，多親近基層也是應該的。