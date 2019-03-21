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中時民調／賴清德參選2020擠壓柯文哲　韓國瑜成最強戰將　

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▲▼賴清德、韓國瑜、柯文哲。（合成圖／記者屠惠剛、劉亮亨攝）

▲賴清德、韓國瑜、柯文哲。（合成圖／記者屠惠剛、劉亮亨攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德投入民進黨總統初選，讓2020總統大選再掀波瀾，國民黨基層喊話徵召高雄市長韓國瑜出來PK，而被視為有意角逐2020的台北市長柯文哲則尚未明顯表態。根據《中國時報》最新民調顯示，在「韓賴柯」三咖督局面下，因綠營選票大量回籠，擠壓柯文哲支持度，僅剩只剩18.6％，輸給韓國瑜的36.3％、賴清德的24.3％。

《中國時報》最新民調顯示，國民黨派出韓國瑜，無論是韓國瑜對上賴清德，或是柯文哲參戰形成「三咖督」，韓國瑜均全面領先，且至少領先賴清德12個百分點，是藍營唯一面對任何賽局都能壓制對手的最強戰將。

《中國時報》民調指出，若換成「蔡英文PK韓國瑜」，蔡的支持度僅27.3％，韓國瑜則是拿下51.2％的過半支持。另方面，若民進黨陣前換將由賴上陣對上韓、柯，3人支持度依序為韓36.3％、賴24.3％、柯18.6％，由韓國瑜領先至少12個百分點。但國民黨若派朱立倫對上賴、柯，則會陷苦戰，3人支持度依序為朱26.9％、柯23.8％、賴22.3％。

若換成賴韓兩強對決，韓仍以47.2％的支持度領先賴的33.6％，差距達13.6個百分點。但國民黨若派朱立倫，朱、賴支持度則是37.2％、36.1％，藍綠差距變成只有1.1個百分點的緊繃態勢。

《中國時報》民調於在3月19日進行，有效樣本為1007人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.1個百分點。

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關鍵字：賴清德,韓國瑜,蔡英文,2020

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