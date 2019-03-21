「到處戲弄人妻」LINE群組亂爆友人料　男判刑還要賠5萬　

▲賴男使用通訊軟體LINE散播不實謠言。（示意圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

南投縣民賴姓男子前年12月底因與邱姓男子之間有投資糾紛，竟在通訊軟體LINE且兩人共同擁有277好友的「幹部好友」群組裡上傳邱男與他人的私人影片，且張貼邱男「.....到處騙財帶女人、戲弄人妻。請大家小心受騙上當。」等不實謠言，令邱男飽受精神折磨。邱男向法院提刑事附帶民事訴訟請求損害賠償，南投地院依妨害名譽罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金，及精神撫慰金賠償5萬元。



判決書指出，賴男因和邱男有投資糾紛，105年12月27日下午1點40分，賴男在他工作的南投草屯一家工廠，以LINE上傳邱男與他人拍攝的私人影片，並張貼「大家賺錢真的很辛苦、小弟我已深受其害非常之多之深。有一位聲稱為國姓鄉什麼921重建委員會、聲稱為國姓鄉大善人。到處騙財帶女人、戲弄人妻。請大家小心受騙上當」，造成被害人名譽受損。



兩人在LINE「幹部好友」群組裡有共同好友277人，賴男散播的不實謠言已足損害被害人的人格，故邱男向法院申請刑事附帶民事訴訟請求損害賠償。

法官審酌，賴男所為嚴重侵害邱男人格，令被害人飽受精神折磨，判處賴男有期徒刑3個月，得易科罰金；因考量兩人社經地位不同，及被害人所受的痛苦侵害程度，判賴男賠償精神撫慰金5萬元。