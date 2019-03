邊游泳邊滑手機不是夢　分析師：新iPhone將支援水下模式

▲蘋果今年新機將加入「水下模式」,即便在螢幕完全被水浸濕的情況下仍可識別觸控輸入。(圖/取自免費圖庫pixabay)

科技中心/綜合報導

據天風證券分析師郭明錤上月發布的報告預測,蘋果今年9月將發布3款新iPhone,分別為5.8吋的iPhone XI、6.4吋的iPhone XI Max及一款6.1吋的iPhone XR(2019)。目前有爆料指出,蘋果今年新機將加入「水下模式」及升級的Haptic Engine。

關於蘋果今年推出的新機是否全部採用OLED面板的相關報導一直眾說紛紜。郭明錤認為,蘋果今年將同樣為兩款高階機型配置OLED面版,而入門機款則繼續採用LCD螢幕。郭明錤預期,新機的連接埠將不會由原先的Lightning接口改為USB Type-C,不過3款新機都將搭載飛時測距(Time-of-Flight,ToF)3D鏡頭感測器相機,透過紅外線技術,可測量光線從拍攝對象反彈並回到手機所需的時間,從而至後置鏡頭獲得更準確的深度數據,這功能將使iPhone為使用者提供更多AR功能。

而今年的新機預計也會擁有一些其他的新功能。上月中旬,XDA Developers的撰稿人Max Weinbach在推特發文指出,下一代iPhone可能將搭載一款能在水下使用的螢幕,蘋果專利的「水下模式」將使手機在螢幕完全被水浸濕的情況下仍可識別觸控輸入,即便在雨中,仍不會因沾水而出現觸控失靈的問題。據Max Weinbach的說法,目前該技術仍處於原型階段,但如今蘋果已擁有專利且真的做到了。

The next iPhones are probably going to have displays that work underwater. It’s in the prototype stage right now but seems likely. They have a patent for it and are finally doing it.