邊游泳邊滑手機不是夢　分析師：新iPhone將支援水下模式

▲蘋果今年新機將加入「水下模式」，即便在螢幕完全被水浸濕的情況下仍可識別觸控輸入。（圖／取自免費圖庫pixabay）

科技中心／綜合報導

據天風證券分析師郭明錤上月發布的報告預測，蘋果今年9月將發布3款新iPhone，分別為5.8吋的iPhone XI、6.4吋的iPhone XI Max及一款6.1吋的iPhone XR（2019）。目前有爆料指出，蘋果今年新機將加入「水下模式」及升級的Haptic Engine。

關於蘋果今年推出的新機是否全部採用OLED面板的相關報導一直眾說紛紜。郭明錤認為，蘋果今年將同樣為兩款高階機型配置OLED面版，而入門機款則繼續採用LCD螢幕。郭明錤預期，新機的連接埠將不會由原先的Lightning接口改為USB Type-C，不過3款新機都將搭載飛時測距（Time-of-Flight，ToF）3D鏡頭感測器相機，透過紅外線技術，可測量光線從拍攝對象反彈並回到手機所需的時間，從而至後置鏡頭獲得更準確的深度數據，這功能將使iPhone為使用者提供更多AR功能。

而今年的新機預計也會擁有一些其他的新功能。上月中旬，XDA Developers的撰稿人Max Weinbach在推特發文指出，下一代iPhone可能將搭載一款能在水下使用的螢幕，蘋果專利的「水下模式」將使手機在螢幕完全被水浸濕的情況下仍可識別觸控輸入，即便在雨中，仍不會因沾水而出現觸控失靈的問題。據Max Weinbach的說法，目前該技術仍處於原型階段，但如今蘋果已擁有專利且真的做到了。

The next iPhones are probably going to have displays that work underwater. It’s in the prototype stage right now but seems likely. They have a patent for it and are finally doing it. — Max Weinbach (@mweinbachXDA) 2019年2月15日

此外，蘋果預計在新推出的型號中加入升級的Haptic Engine。這是用戶「長按」螢幕時的震動回饋技術。蘋果將新機螢幕劃分為如九宮格般的9個區域，當使用者在特定區域點按時，將會得到來自該區域的震動回饋，而非整機震動。

除此之外，iOS 13應該照慣例會在新iPhone發表前釋出。據Max Weinbach的說法，用戶引頸期盼的黑暗模式將有機會在iOS 13亮相，用戶將能使白色背景、黑色文字切換為黑色背景、白色文字，避免白色背景在夜間成為如手電筒般的刺眼光線。

PhoneArena報導認為，蘋果今年將不會加入三星、華為、TCL、OPPO、Motorola等其他手機製造商的行列，推出摺疊機款，不過這並不意味著蘋果未來不會參與折疊機的競爭，只是預期蘋果將是最後一家推出摺疊機款的製造商。同時報導也預期，蘋果得等到2020年推出支援5G上網的iPhone。